Opasnost još nije prošla, najavljeni su oblaci, kiša, vjetar i još snijega

Ujutro će biti vjetrovito, ali bez orkanskih udara kakvi su zabilježeni dan ranije. Oborine će slabjeti, pa će se kiša pojavljivati tek mjestimice, uglavnom na istoku i krajnjem jugu, dok će u gorju snježni pokrivač i dalje rasti. Na Jadranu će biti kraćih sunčanih razdoblja, osobito oko Istre. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim krajevima i jak sjeverni vjetar, dok će na moru bura mjestimice imati olujne udare.