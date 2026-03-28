Opasnost još nije prošla, najavljeni su oblaci, kiša, vjetar i još snijega

Tijekom vikenda vrijeme će se postupno smirivati jer se ciklona polako premješta prema istoku kontinenta. Ipak, budući da se i dalje nalazimo na njezinoj stražnjoj strani, njezin utjecaj na vrijeme u našim krajevima neće u potpunosti izostati.
Subota će i dalje donositi potencijalno opasne vremenske uvjete, ponajprije tijekom noći i ujutro, no bez najvišeg stupnja upozorenja. Oprez je i dalje potreban zbog vjetra, iako slabijeg nego prethodnog dana, kao i zbog novog snježnog pokrivača u gorju, gdje može pasti još desetak centimetara snijega.
Ujutro će biti vjetrovito, ali bez orkanskih udara kakvi su zabilježeni dan ranije. Oborine će slabjeti, pa će se kiša pojavljivati tek mjestimice, uglavnom na istoku i krajnjem jugu, dok će u gorju snježni pokrivač i dalje rasti. Na Jadranu će biti kraćih sunčanih razdoblja, osobito oko Istre. Puhat će umjeren, u središnjim i gorskim krajevima i jak sjeverni vjetar, dok će na moru bura mjestimice imati olujne udare.
Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj slijedi postupno razvedravanje uz povremena sunčana razdoblja. Sjeverni vjetar bit će umjeren, ponegdje i pojačan, a temperatura će porasti na devet do 12 °C, prenosi RTL.
U Slavoniji, Baranji i Srijemu zadržat će se oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Sjeverni vjetar bit će umjeren do jak, a temperatura oko deset stupnjeva.
U Dalmaciji će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez oborina. Puhat će umjerena i jaka bura te tramontana, uz olujne udare, a temperatura će se kretati između deset i 13 °C.
Od utorka ponovno stiže više oblaka i vjetra
Na sjevernom Jadranu očekuje se razvedravanje, ali uz i dalje izražen vjetar. Naoblaka će se smanjivati i u gorju, najkasnije u Lici gdje još može pasti malo snijega. Temperatura će biti viša nego prethodnog dana, od 11 do 14 °C, dok će u gorju biti oko pet stupnjeva.
Krajem vikenda u unutrašnjosti slijedi stabilnije razdoblje, osobito početkom novog tjedna. U Slavoniji još može pasti malo kiše, dok su u gorju moguće tek rijetke pahulje ili susnježica. Temperature neće biti preniske, danju svježe, uz prohladna jutra. Od utorka ponovno stiže više oblaka i vjetra, uz povremene oborine, kišu u nizinama te susnježicu i snijeg u gorju, no to pogoršanje bit će slabije od prethodnog.
Na Jadranu će do utorka prevladavati sunčanije vrijeme, a bura će u ponedjeljak privremeno oslabjeti, pa će biti ugodnije. Ipak, već od utorka ponovno slijedi jačanje vjetra uz promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu ili kratkotrajne pljuskove. Od srijede se očekuje dodatno jačanje bure, osobito na sjevernom dijelu gdje može dosezati i orkansku snagu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
