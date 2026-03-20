FOTO, VIDEO / Buknuo veliki požar iznad Solina

Više od 40 vatrogasaca gasi požar koji je u petak oko 19 sati buknuo iznad Solina, doznaje se u Županijskom vatrogasnom centru Split u kojemu kažu da za sada nisu ugroženi objekti, a vatra se širi prema Kozjaku.

Prema prvim informacijama, vatra je buknula na području Rupotine, točnije kod Voljka gdje gori uglavnom borova šuma i raslinje, javlja Dalmacija Danas.

Na terenu su 43 vatrogasca s područja Solina, Kaštela i Splita sa 15 vozila. Trenutno nisu ugroženi objekti, a vjetar vatru širi prema vrhu Kozjaka.

Vatrogasci će na terenu ostati cijelu noć.