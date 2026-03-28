TRAŽI SE PARKIRNO MJESTO VIŠE
Garaže vrijedne kao stanovi?! U Zagrebu su jako skupe, a tek u Splitu...
Dok broj vozila u gradovima stalno raste, a nemali broj kućanstava ima i po dva automobila, imati vlastitu garažu ili bar parkirno mjesto velika je sreća. A i vrijednost koja se lako može unovčiti iznajmljivanjem ili prodajom.
Ne čudi onda što su oglasnici krcati oglasima za prodaju ili davanje u najam garaža i parkirališnih mjesta. Cijene četvornih metara tih nekretnina dosežu vrtoglave iznose ponegdje se izjednačavajući s cijenama onih stambenih.
Zavirili smo u domaće online oglasnike počev s najvećim, Njuškalom, želeći provjeriti cijene i ponudu garaža i parkirališnih mjesta u četiri najveća grada u Hrvatskoj.
Naravno, najveća je ponuda u Zagrebu, ali nisu i cijene. U prosjeku su garaže skuplje u Splitu. U Rijeci su cijene nešto niže, a i ponuda je manja, dok se najmanje garaža za prodaju ili najam nudi u Osijeku gdje su u prosjeku i najjeftinije.
ZAGREB
Prošloga ljeta pisali smo o velikoj ponudi garaža, ali i potražnji u Zagrebu uz napomenu da takoreći 'nestanu' čim se pojave u oglasima. Tada su nuđene po prosječnoj cijeni od 2.500 eura za četvorni metar. Otprilike je tako i sada. Cijene u oglasima kreću se od 1.800 pa do 3.500 eura za kvadrat.
U naselju Travno, primjerice, garaža površine 21 četvorni metar prodaje se za 79.000 eura što je čak 3.700 eura po kvadratu. No najskuplja koju smo uočili je na Ravnicama za koju vlasnik traži 80.000 eura, ali je površine čak 32 kvadrata. Također na Ravnicama, površinom skoro dvaput manja garaža od 17 kvadrata u prodaji je za 50.000 eura, što je oko 3.000 eura za kvadrat.
U Trakošćanskoj ulici na Trešnjevci jedna garaža također veličine omanjeg stana - 30 četvornih metara, na prodaju je za 3.150 eura po kvadratu. U Sigečici, pak, garaža od približno tridesetak kvadrata nudi se za 59.000 eura ili skoro 3.000 eura po kvadratu.
U Zagrebu je, inače, najveća ponuda garaža za prodaju u gradskim četvrtima Maksimir, Peščenica-Žitnjak i Trešnjevka-sjever, a u prosjeku su najskuplje u Maksimiru i na Medveščaku.
SPLIT
Zbog prevelike izgrađenosti, turističkog najma i općenito visokih cijena nekretnina u Splitu, visoke su i cijene garaža i parkirnih mjesta. U ponudi ih je manje nego u Zagrebu, ali cijene su im znatno veće - od 3.500 eura pa preko 5.000 eura za kvadrat.
Na splitskim Lokvama nudi se na prodaju garaža površine 18 četvornih metara za vrtoglavo visokih 99.000 eura, što je 5.500 eura po kvadratu. Na Blatinama je, pak, u ponudi garaža od 13 kvadrata za 65.000 eura ili 5.000 po kvadratu.
Parkirna mjesta u većim, obično višeetažnim zatvorenim garažama u Splitu nude se po cijenama od 2.500 do 3.000 eura, a riječ je o garažnim mjestima propisanih minimalnih parkirališnih površina od 12 i pol kvadrata.
RIJEKA I OSIJEK
Tražene cijene garaža u Rijeci uglavnom su od 2.000 do 2.500 eura. Ima i skupljih poput jedne od 15 kvadrata čiji vlasnik traži 41.200 eura uz napomenu da se nalazi na vrhunskoj lokaciji "u samom srcu grada".
Na riječkom Škurinju u ponudi je garaža po cijeni od 72.000 eura, ali površine čak 29 četvornih metara koja se koristi kao radionica, a moguće ju je kupiti tako namještenu, skupa s alatom.
Ponuda garaža i parkirališnih mjesta u Osijeku puno je skromnija u odnosu na Zagreb, Split i Rijeku. Većinom su standardnih površina od petnaestak kvadrata, a ovisno o lokaciji prodaju se po cijeni od 1.000 do 1.800 eura za kvadrat. Najskuplja koju smo uočili površine je 23 kvadrata i košta 32.000 eura, a nalazi se u gradskoj četvrti Retfala. Riječ je o dva parkirna mjesta obzidana i tako pretvorena u garažu.
