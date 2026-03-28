Garaže vrijedne kao stanovi?! U Zagrebu su jako skupe, a tek u Splitu...

Ponuda garaža i parkirališnih mjesta u Osijeku puno je skromnija u odnosu na Zagreb, Split i Rijeku. Većinom su standardnih površina od petnaestak kvadrata, a ovisno o lokaciji prodaju se po cijeni od 1.000 do 1.800 eura za kvadrat. Najskuplja koju smo uočili površine je 23 kvadrata i košta 32.000 eura, a nalazi se u gradskoj četvrti Retfala. Riječ je o dva parkirna mjesta obzidana i tako pretvorena u garažu.