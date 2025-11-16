Stanovi skuplji nego u Zagrebu. Vlasnica agencije: "Split više nema prostora za širenje, trend se mijenja"

"Ipak je to najsigurniji način da sačuvaju svoj novac - kupiti nekretninu pa je davati u dugoročni najam ili kratkoročni najam ako za to uspiju dobiti dozvolu, odnosno suglasnost. Nekretnine su najbolji čuvar novca. Na njoj možete malo zaraditi, možete malo i izgubiti, ali nikad nećete sve izgubiti. Dvije tri godine cijene su enormno rasle pa su pojedinci znali kupiti više stanova u još nedovršenim zgradama. Pa kada su bile dovršene, vrijednost tih stanova znatno se povećala", objašnjava vlasnica agencije Biliškov nekretnine.