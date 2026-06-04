IVICA ROJNIĆ
Zapovjednik vatrogasaca opisao intervenciju nakon pada zrakoplova: Nažalost, nije uvijek sretan kraj...
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić komentirao je našoj Katarini Plantak pad zrakoplova u Medulinu.
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Potvrdio je dobivanje dojave o događaju nešto prije 12 sati, nakon čega je odmah krenula intervencija.
"Samim dolaskom krenuli smo u pokušaje spašavanja, ali ustanovili smo da nema preživjelih. Još uvijek traje očevid kako bi se utvrdilo što je razlog nesreće", rekao je Rojnić.
Pojasnio je detaljnije cijelu intervenciju.
"Čim smo stigli, krenule su standardne procedure, prvo pokušaj spašavanja. Uz nas su bili Hitna, policija i medicinski helikopter. Kad smo vidjeli da nema preživjelih, ostavili smo sve zbog očevida. Nažalost, ovo je dio našeg posla, nemamo uvijek sretan kraj."
Na području će ostati dok ne završi očevid.
"Moguće je da zbog izlijevanja goriva dođe do novog požara."
Što se očevida tiče, ne zna kad će biti gotov jer je ekipa koja će ga obaviti još uvijek na putu.
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