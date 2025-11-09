Grad Zagreb traži građane za Odbor protiv sukoba interesa: Evo kako se prijaviti

Otvoren je ponovljeni natječaj za članove ključnog odbora, a prijaviti se mogu svi Zagrepčani.
Gradska skupština Grada Zagreba objavila je ponovljeni javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članove Odbora za sprečavanje sukoba interesa. Odbor ima predsjednika i četiri člana, od toga se za tri mjesta mogu prijaviti "obični" Zagrepčani, a odluku o imenovanju donijet će Gradska skupština, piše Jutarnji.
Kandidati za predsjednika i dva člana dolaze iz redova građana od, kako je navedeno u pozivu, javnog ugleda u Zagrebu, koji imaju profesionalno iskustvo, stručnost i besprijekorno profesionalno ponašanje. Oni ne smiju biti članovi političkih stranaka ni nositelji političkih dužnosti najmanje pet godina prije imenovanja. Dva preostala člana dolaze iz redova gradskih zastupnika.
Kako predložiti samog sebe?
Građani i građanke Zagreba mogu se osobno prijaviti ili biti predloženi od strane udruga, građanskih inicijativa ili drugih pravnih osoba sa sjedištem u gradu. Ako se prijavljujete sami, potrebno je podnijeti pisanu kandidaturu s kratkim opisom profesionalnog iskustva, kvalifikacija i razloga zbog kojih smatrate da ispunjavate uvjete za članstvo. U prijavi treba navesti i osnovne osobne podatke.
Odbor prati provođenje Kodeksa ponašanja zastupnika u Skupštini i odlučuje o prigovorima vezanima za moguće povrede tog Kodeksa. Mandat članova Odbora traje jednako dugo kao i mandat Skupštine.
Tko bira kandidate građana?
Potrebni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Gradske skupštine i Grada Zagreba te u stručnoj službi Skupštine u Ulici sv. Ćirila i Metoda 5. Popunjene prijave mogu se poslati e-mailom, predati osobno u pisarnici ili poslati poštom na istu adresu.
Rok za prijavu je 30 dana od objave poziva, odnosno do prve srijede u prosincu. Nakon isteka roka, Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja razmotrit će sve pristigle prijave i Skupštini predložiti kandidate za predsjednika i dva člana Odbora iz reda osoba javnog ugleda. Vladajuća koalicija Možemo! i SDP-a ima većinu u Odboru kojim predsjeda Tomislav Domes (Možemo!), uz stranačkog kolegu Matka Dujmovića te koalicijsku partnericu iz redova SDP-a Maju Stojanović. Tu se nalaze i oporbeni Marija Selak Raspudić (NL) i Mario Župan (HDZ).
