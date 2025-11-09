Grad Zagreb traži građane za Odbor protiv sukoba interesa: Evo kako se prijaviti

Rok za prijavu je 30 dana od objave poziva, odnosno do prve srijede u prosincu. Nakon isteka roka, Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja razmotrit će sve pristigle prijave i Skupštini predložiti kandidate za predsjednika i dva člana Odbora iz reda osoba javnog ugleda. Vladajuća koalicija Možemo! i SDP-a ima većinu u Odboru kojim predsjeda Tomislav Domes (Možemo!), uz stranačkog kolegu Matka Dujmovića te koalicijsku partnericu iz redova SDP-a Maju Stojanović. Tu se nalaze i oporbeni Marija Selak Raspudić (NL) i Mario Župan (HDZ).