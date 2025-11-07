Hoće li Zagreb zbog Thompsona dobiti nova pravila zakupa gradskih prostora? "Ne govorimo samo o Areni..."

Matej Mišić kazao je i da do 11 sati u Gradsku skupštinu još nije stigla točka na temu promjene pravila zakupa gradskih prostora te da je moguće da će se "naći na ovoj sjednici u hitnoj proceduri". Vezano je to za raniju najavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će, nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona 27. prosinca, u gradskim prostorima vrijediti nova pravila zakupa.