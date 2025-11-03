Grad Zagreb rasprodaje stare aute po cijenama nižim od bicikla, evo što se nudi

Grad Zagreb na javnoj dražbi prodaje rabljene automobile, njih ukupno sedam, a svi premašuju 21 godinu starosti. Cijene se kreću u rasponu od 300 eura do 1.140,00 eura.
Prodaje se Opel Corsa 1.2 16V, godine proizvodnje 1998., broja šasije: W0L0SBF08X4037940, čija je vrijednost procijenjena na 300,00 eura. Za 500 eura može se nabaviti Fiat Punto 1.9 JTD, godine proizvodnje 2002., broja šasije: ZFA18800004567483.
Prodaju se još dva Punta čija se vrijednost procjenjuje na 350 eura. Oba su serije 12SX 3V, samo što je jedan proizveden 2001., a drugi 2002. godine.
Na dražbi će se moći kupiti i Volvo S40 proizveden 1997. godine, broja šasije: YV1VS1822WF154725 za najmanje 320,00 eura, kao i moped Tomos Sprinter godine proizvodnje 1998., broja šasije: ZZ1A58126WK988533 za 300 eura. Najskuplji automobil na nadmetanju bit će Renault Master 2.5 DCI, godine proizvodnje 2004., broja šasije: VF1FDCUM632594691, procijenjene vrijednosti 1.140,00 eura.
Istrošena vozila
Iz Grada objašnjavaju kako se radi o vozilima koja su istrošena i tehnički nepouzdana, a održavanje njihove tehničke ispravnosti za daljnje korištenje zahtijeva znatna financijska ulaganja, koja, s obzirom na njihovu prosječnu starost i tehničko stanje, nisu ekonomski isplativa.
"S obzirom na navedeno, daljnja ulaganja u održavanje i osposobljavanje navedenih vozila za daljnju upotrebu smatraju se neisplativima, te se predlaže pristupiti rashodovanju i prodaji istih putem javnog nadmetanja. Početna cijena motornih vozila na javnom nadmetanju je procijenjena vrijednost svakog vozila, a određena je od strane ovlaštenog sudskog vještaka Županijskog suda u Zagrebu za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila", stoji u obrazloženju, prenosi Jutarnji.
Rezultat akcije Grada
Neka od vozila koja će se moći kupiti na dražbi su ošasna imovina, odnosno imovina bez nasljednika koja je, u tom slučaju, postala vlasništvo općine ili grada na čijem se području nalazila.
Inače, Grad Zagreb je najavio akciju usmjerenu protiv neregistriranih automobila i olupina koje se nalaze na javnim parkiralištima. Vlasnici vozila imali su 11 dana da preuzmu svoje vozilo, a ako i nakon toga vlasnik ne reagira, njihova bivša imovina ići će ili na rezalište ili na dražbu, ovisno o stanju.
Prihod od prodaje vozila bit će uplaćen u Proračun Grada Zagreba, a vrijeme kao i lokacija dražbe, još nisu poznati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
