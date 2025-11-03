Grad Zagreb rasprodaje stare aute po cijenama nižim od bicikla, evo što se nudi

Inače, Grad Zagreb je najavio akciju usmjerenu protiv neregistriranih automobila i olupina koje se nalaze na javnim parkiralištima. Vlasnici vozila imali su 11 dana da preuzmu svoje vozilo, a ako i nakon toga vlasnik ne reagira, njihova bivša imovina ići će ili na rezalište ili na dražbu, ovisno o stanju.