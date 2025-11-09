Što je govorio jedan od autora Memoranduma SANU-a, kojem je posvećena izložba na Danima srpske kulture? "Jadna nam je država"

"Integralni tekst Memoranduma objavili smo na tri svjetska jezika - engleskom, francuskom i njemačkom. Zatim smo izdali knjigu s iznimno značajnim komentarima akademika Koste Mihailovića i Vasilija Krestića, koja je također prevedena. Dakle, znanstveno smo odgovorili na sve optužbe. Molim vas, nama se pripisivalo da smo htjeli rušiti državu (Jugoslaviju). Naprotiv, Memorandum je bio dokument kojim se pokušavalo spriječiti raspad zemlje. U prvom pasusu jasno piše: "Zastoj u razvoju društva, gospodarske teškoće, rastuće društvene napetosti i otvoreni međunarodni sukobi izazivaju duboku zabrinutost u našoj zemlji. Teška kriza zahvatila je ne samo politički i gospodarski sustav nego i cjelokupan javni poredak države. Svakodnevne su pojave: nerad i neodgovornost na poslu, korupcija i nepotizam, izostanak pravne sigurnosti, birokratska samovolja, nepoštivanje zakona, rastuće nepovjerenje među ljudima i sve bezobzirniji individualni i grupni egoizam. Raspad moralnih vrijednosti i ugleda vodećih društvenih institucija, nepovjerenje u sposobnost onih koji donose odluke, prate apatija i ogorčenost naroda, otuđenje čovjeka od svih nositelja i simbola javnog poretka. Objektivno sagledavanje jugoslavenske stvarnosti dopušta mogućnost da se sadašnja kriza završi društvenim potresima nesagledivih posljedica, ne isključujući ni tako katastrofalan ishod kao što je raspad jugoslavenske državne zajednice. Pred onim što se zbiva i što se može dogoditi, nitko nema pravo zatvarati oči. Pogotovo na to nema pravo najstarija ustanova znanstvenog i kulturnog stvaralaštva u ovom narodu." A taj se tekst koristi onako kako kome odgovara.