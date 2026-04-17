Oglas

ODGOVOR NA NAPADE

Hajdaš Dončić: HDZ-ova zajednica poduzetnika? Vic dana! Poduzetnici koji nikad nisu pokrenuli tvrtku

author
Hina
|
17. tra. 2026. 18:00
Siniša Hajdaš Dončić
Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovno je kritizirao HDZ-ovu Nacionalnu zajednicu obrtnika i poduzetnika, istaknuvši kako na skupu ljevice u Barceloni izaziva podsmijeh činjenica da vladajuća stranka ima takvu organizaciju bez poduzetničkog iskustva svojih članova.

Oglas

"HDZ-ova zajednica poduzetnika vic je dana u Barceloni i svi se snebivaju kad im pričam da stranka na vlasti u Hrvatskoj ima 'zajednicu poduzetnika' čiji članovi u životu nisu pokrenuli tvrtku. Njihovo jedino poduzetništvo je stranačka iskaznica, a 'tržište' su im državni natječaji i firme", ocijenio je Hajdaš Dončić iz Barcelone, gdje sudjeluje na sastanku globalne ljevice.

Poručio je da će SDP takvu praksu prekinuti, istaknuvši kako je socijaldemokracija u usponu te da se u Barceloni, zajedno s predstavnicima progresivnih stranaka, sindikata, ekonomista i civilnog društva, radi na zaokretu prema ekonomiji utemeljenoj na radu umjesto na profiterstvu.

Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić HDZ-ovu zajednicu poduzetnika prethodno je nazvao "korakom do korupcije" na što su mu iz Nacionalne zajednice obrtnika i poduzetnika danas odgovorili da takve zajednice postoje u svim ozbiljnim pučkim i liberalnim strankama diljem Europe.

Unutar Europske pučke stranke zajednice predstavljaju standardni model povezivanja gospodarstva i politike, navela je HDZ-ova zajednica obrtnika i poduzetnika.

Teme
siniša hajdaš dončić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

