Hajdaš Dončić: HDZ-ova zajednica poduzetnika? Vic dana! Poduzetnici koji nikad nisu pokrenuli tvrtku

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovno je kritizirao HDZ-ovu Nacionalnu zajednicu obrtnika i poduzetnika, istaknuvši kako na skupu ljevice u Barceloni izaziva podsmijeh činjenica da vladajuća stranka ima takvu organizaciju bez poduzetničkog iskustva svojih članova.
"HDZ-ova zajednica poduzetnika vic je dana u Barceloni i svi se snebivaju kad im pričam da stranka na vlasti u Hrvatskoj ima 'zajednicu poduzetnika' čiji članovi u životu nisu pokrenuli tvrtku. Njihovo jedino poduzetništvo je stranačka iskaznica, a 'tržište' su im državni natječaji i firme", ocijenio je Hajdaš Dončić iz Barcelone, gdje sudjeluje na sastanku globalne ljevice.
Poručio je da će SDP takvu praksu prekinuti, istaknuvši kako je socijaldemokracija u usponu te da se u Barceloni, zajedno s predstavnicima progresivnih stranaka, sindikata, ekonomista i civilnog društva, radi na zaokretu prema ekonomiji utemeljenoj na radu umjesto na profiterstvu.
Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić HDZ-ovu zajednicu poduzetnika prethodno je nazvao "korakom do korupcije" na što su mu iz Nacionalne zajednice obrtnika i poduzetnika danas odgovorili da takve zajednice postoje u svim ozbiljnim pučkim i liberalnim strankama diljem Europe.
Unutar Europske pučke stranke zajednice predstavljaju standardni model povezivanja gospodarstva i politike, navela je HDZ-ova zajednica obrtnika i poduzetnika.
