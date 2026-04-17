Poduzetnici HDZ-a: "Hajdaš Dončić ili kako biti političar bez znanja i odgovornosti"

17. tra. 2026. 14:49
Zagreb - Odrzavanje Izborne konvencije SDP-a Grada Zagreba. Sinisa Hajdas Doncic, Matej Misic, Sasa Djujic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je kako je apsurdno i korak do "transparentne" korupcije da je stranka na vlasti osnovala forum „HDZ-ovih poduzetnika“, a ubrzo mu je stigao odgovor.

"Siniša Hajdaš Dončić ili kako biti političar bez znanja i odgovornosti

Siniša Hajdaš Dončić, kako najgori ministar u najgoroj – SDP-ovoj Vladi, kao i obično ne zna ništa. I zato kada god progovori - rejting stranke propadne!

Zajednice poduzetnika i obrtnika postoje u svim ozbiljnim političkim sustavima – u pučkim i liberalnim strankama diljem Europe, a unutar Europske pučke stranke zajednice predstavljaju standardni model povezivanja gospodarstva i politike. Naučite kako funkcionira suvremeno gospodarstvo.

Nema više jednoumlja i jednopartijskog sistema. U suvremenoj Europi:

  • država i gospodarstvo surađuju
  • gospodarske politike kreiraju se u dijalogu s obrtnicima i poduzetnicima
  • obrtnici i poduzetnici su partner, a ne neprijatelj.

Možda Predsjednik SDP-a može odgovoriti postoji li Zajednica i unutar europskih socijalista? Ili niti to ne zna?

Siniša, Zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a nije “forum”. Nije nikakav “projekt”. Nije kontrola tvrtki i života ljudi koji ih vode. To je most između realnog sektora i politike - glas onih koji stvaraju novu dodanu vrijednost.

"Nije uvjetovano stranačkom iskaznicom"

I Siniša, ako ne znaš – članstvo u Zajednici poduzetnika i obrtnika HDZ-a nije uvjetovano stranačkom iskaznicom.

Ali nije to jedino od Hajdaša. Podsjećam, da je Vlada kojim slučajem, prihvatila briljantan SDP-ov zahtjev da se ukinu snižene / ograničene cijene 100 najkupovanijih prehrambenih i higijenskih proizvoda, inflacija bi bila daleko viša. Jer bi potrošačka košarica poskupjela za 25 %, što bi najviše pogađalo upravo najranjivije građane - na koje se ljevica licemjerno poziva.

Radeći za interese krupnog kapitala, a protiv hrvatskih potrošača, Hajdaš i SDP su strašili narod “najavom” da će limitirane cijene izazvati “potpunu nestašicu hrane” i dovesti do “praznih polica”.

Naravno, naša je Vlada - vodeći se načelima solidarnost i zaštite životnog standarda - odbila antisocijalni Hajdašev zahtjev.

Siniša Hajdaš Dončić ima kontinuitet „bisernih izjava“.Sve na štetu hrvatskih građana i gospodarstva .

Nekada je kao ministar nudio koridor kroz Neum, umjesto Pelješkog mosta. U Baranji dvije trake umjesto četverotračnog TEN-T koridora Vc. Istru bez Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, monetizaciju hrvatskih autocesta.

Danas osniva posebnu radnu skupinu koja pratiti eskalaciju ratnih sukoba u Iranu ili nudi „Deklaraciju o Arktiku“. E da, Siniša, što je s Arktikom??? Ostavi se Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a", napisali su iz Nacionalne zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a na Facebooku.

