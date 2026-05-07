Stručnjaci: "Izbjegavajte ove pretrage na Googleu, inače ćete biti hakirani"

SEO trovanje ne koristi se uvijek samo za popularne pojmove, već i za specifične izraze kako bi se ciljale određene grupe ljudi. Cybersecurity stručnjaci otkrili su da neki hakeri koriste pojmove poput „sportski upitnik za mentalnu izdržljivost” kako bi privukli sportske entuzijaste na stranice s lažnim PDF dokumentima. Prilikom preuzimanja ovih PDF-ova, korisnici nesvjesno instaliraju malware koji može sadržavati sve od virusa za krađu identiteta do ransomwarea. Preporučuje se oprez pri preuzimanju dokumenata s nepoznatih stranica te redovito skeniranje uređaja antivirusnim programima.