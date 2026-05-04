Ivan Rimac: Ocjene da Hrvatska klizi u autokraciju zabrinjavajuće su i realne

"Mislim da su prilično zabrinjavajuće i realne. Retorički se dogodio pomak u javnom prostoru, baren što se tiče premijera i dužnosnika, od osporavanja takvih ocjena prema tome da imamo strane investitore koji pokazuju kako je naša zemlja dobra i sigurna za velikeinvesticije. A vrlo često se investitori odlučuju za nestabilne demokracije jer u stabilnim demokracijama postoje čvrsta pravila. Stoga se odlučuju za poluautokratske ili autokratske režime gdje je moguće lako postići razne beneficije na tržištu kroz različite oblike diskretnih dogovora s obnašateljima vlasti. I slučaj s kokošinjcima, da se tako izrazim, u Sisačko-moslavačkoj županiji pokazuje koliko je malo prostora dano za diskusiju oko utjecaja takvih investicija na život građana u pojedinim područjima."