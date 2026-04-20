BEZ POMAKA...
Izbor ustavnih sudaca još uvijek izaziva polemike: "Tumačenje vladajućih je neustavno i neprihvatljivo"
Iako se prošloga tjedna činilo da su vladajući i oporba na korak do dogovora o izboru troje novih sudaca Ustavnog suda, do pomaka zasad nije došlo.
Predsjednik Sabora ocjenjuje kako situacija još nije zrela za donošenje odluke, dok iz SDP-a najavljuju da bi mogli tražiti poništenje postojećeg procesa i pokretanje novog. Hrvatska tako ulazi u još jedan tjedan s Ustavnim sudom u krnjem sastavu, budući da politički dogovor i dalje izostaje.
"Traju razgovori i kontakti oko izbora tri nova suca Ustavnog suda i, koliko sam informiran, došlo je do određenih pomaka, ali situacija još uvijek nije zrela i neće biti glasovanja sutra o ustavnim sucima. Iduće glasovanje je 30. travnja i nadam se da bi do tada moglo doći do pomaka i usuglašavanja stavova", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, dodajući kako se nada da će na kraju biti dovoljno političke mudrosti da se pronađe rješenje prihvatljivo svima.
"HDZ zakomplicirao cijeli situaciju"
Iz SDP-a poručuju da je za bilo kakav pomak nužno da prvi korak napravi HDZ, odnosno da deblokira postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda, koji je, kako tvrde, od siječnja vezan uz izbor ustavnih sudaca.
"HDZ je cijelu tu situaciju toliko zakomplicirao svojim uvjetima i ultimatumima da smo sada u poziciji u kojoj je prvi potez na njima. To je ono što tražimo, da pokažu istinsku volju i deblokiraju proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, jer je to nemoguće povezivati s izborom ustavnih sudaca budući da taj proces nije u ingerenciji Sabora kao ovaj drugi", poručio je Saša Đujić iz SDP-a.
U oporbi ističu da su spremni podržati izbor sudaca prema kriteriju stručnosti, ali upozoravaju da će, ako do dogovora ne dođe, razmotriti i druge poteze.
"Mi ćemo, što se nas tiče, sačekati još ovaj tjedan da vidimo neki rasplet, a ako se do kraja tjedna ne budemo pomaknuli, predložit ćemo određene korake, možda i poništenje procesa izbora ustavnih sudaca i pokretanje novog postupka, odnosno raspisivanje novog natječaja, vidjet ćemo", navode iz SDP-a.
Ustavni stručnjak i vanjski član saborskog Odbora za Ustav Đorđe Gardašević upozorava kako je tumačenje prema kojem vladajuća većina mora imati većinu i u Ustavnom sudu neustavno.
"Ono nema utemeljenja u Ustavu, protivno je Ustavu, neprihvatljivo i neprimjereno te bi to trebalo odmah ukloniti iz javnog diskursa", rekao je Gardašević.
"Ustavni sud može funkcionirati u krnjem sastavu"
Kao mogući način izlaska iz zastoja vidi aktiviranje Odbora za Ustav.
"Jedini logičan i mogući korak jest da se na dnevni red Odbora za Ustav stavi točka o glasanju o izboru sudaca Ustavnog suda, na način da Odbor sastavi listu preferiranih kandidata i pošalje je, zajedno s popisom svih kandidata koji ispunjavaju uvjete, na plenarnu sjednicu Sabora, gdje bi se o tome odlučilo i cijeli postupak priveo kraju", rekao je.
Gardašević ističe i da Ustavni sud može funkcionirati u krnjem sastavu, ovisno o vrsti predmeta koje rješava, ali upozorava da kvaliteta odluka nije ista kao kada sud djeluje u punom sastavu, što su, kako naglašava, s razlogom predvidjeli i autori Ustava.
