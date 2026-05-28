politička analiza
Ivan Rimac: Zamrzavanje plaća moglo bi generirati štrajkove
U Novom danu kod urednice Nine Kljenak gostovao je politički analitičar Ivan Rimac. O "hlađenju ekonomije" i Vladinim antiinflacijskim mjerama i, u tom smislu, postojećoj društvenoj situacije Rimac je kazao kako se pokazuje da stil vladanja HDZ-a ostaje isti.
"Važno je prikupiti što više novca u budžet, a rezanje troškova je uvijek u drugom planu. Reforma lokalne samouprave nikad ne dolazi na red. Iako je za to potrebna dvotrećinska većina, oporba bi odmah podržala ideju da se smanji broj jedinica lokalne samouprave i da se teritorijalna organizacija uredi tako da imamo manje troškove."
Rimac je napomenuo kako od postojećih više od 500 jedinica lokalne samouprave tek njih 20 ili 30 ima prihode od kojih mogu normalno funkcionirati.
"Sindikati na repu događaja"
Drugi problem je, kaže, neuređeno gospodarstvo kojemu nedostaje uvođenja tehnoloških procesa koji bi povećali produktivnost i prihode. Trećim problemom smatra izostanak reorganizacije poljoprivredne proizvodnje koja trenutno živi od dotacija EU-a.
Na pitanje voditeljice bi li zamrzavanje plaća moglo rezultirati nezadovoljstvom u nekim javnim sektorima poput obrazovanja, Rimac je ustvrdio da će nezadovoljstva svakako biti.
"Pregovaračka pozicija nekih sindikata bila je i do sada vrlo loša. Pritom mislim na obrazovanje, a i još neki sektori su rijetko dolazili na red za korekciju plaća. Oni bi i sada mogli ostati na repu događaja što će sigurno generirati nezadovoljstvo pa i štrajkove."
Opterećeno sudstvo dovelo do tragedije u Drnišu
Rimac je govorio i o lošem funkcioniranju pravosudnog sustava koji je još jednom izašao na vidjelo ubojstvom u Drnišu.
Sudstvo je, kaže, blokirano nizom strukturnih problema u pravosudnom sustavu, ali i cijelim nizom drugih utjecaja.
"Sudstvo u prvom redu treba modernizaciju, ali i hijerarhijski drugačije uređenje. Imamo beskrajno vraćanje nekih sudskih procesa na početak zbog proceduralnih pogrešaka. Umjesto da viši sudovi donose odluke, oni jednostavno vraćaju postupke na prvostupanjsko suđenje. Pa nema kraja nekih procesa, posebno kada je riječ o korupciji. A ako je još riječ o nekim političkim subjektima, imamo toliko otezanje da će ti procesi dočekati zastaru. Tako opterećeno sudstvo kad-tad je moralo dovesti do situacije u kojoj se dogode ljudske žrtve, a ne samo materijalne štete. Naše sudstvo je vrlo benevolentno, često ide s najnižim kaznama za određena kaznena djela, a dio toga proizlazi iz pritisaka koji stižu izvan sudstva."
Probacijski sustav
Rimac smatra da bi pojedine privatne tužbe i štete malih vrijednosti trebalo bi rješavati izvan sudova, a ne kroz pune sudske procese, bez obzira na otpor stranaka u tim procesima.
Osim toga, kaže, trebalo bi napraviti cijeli model probacijskog sustava nakon odsluženja kazni za teža kaznena djela.
"Ovako se svaljuje ideja da se ništa nije moglo učiniti zbog mentalnog stanja ljudi koji počine najteža kaznena djela. To je udar i na prava pacijenata koji imaju psihičke poteškoće jer se izjednačavaju s ovakvim počiniteljima teških kaznenih djela."
Napominje kako treba biti svjestan da živimo u svijetu sa sve više nasilja u kojemu internet odgaja mlade, često stvarajući sociopate.
"Plenković štitio ministre i kad se saznalo za afere"
Na konstataciju voditeljice Nine Kljenak kako u Hrvatskoj izostaje politička odgovornost nuđenjem ili davanjem ostavki ministara za propuste u njihovim resorima, Rimac je dodao kako je premijer Andrej Plenković često štitio svoje ministre čak i kada bi u javnost izlazile njihove korupcijske afere.
"On je sam slao poruke da će oni otići sa svojih pozicija kada on to odluči. Kod nas političke stranke i političari računaju na dojam samo pred izbore, a ostalo vrijeme ponašaju se kao da su nesmjenjivi. Svaki ministar je odgovoran za resor koji vodi pa tako i za loše stvari koje se tamo događaju. Oni nisu tu samo da sjede i čekaju da im prođe mandat, nego da unaprijede resor na čelo kojega su došli. Ništa se ne radi na tome da se taj model promijeni i da ministri počnu odgovarati za ono što se događa u njihovom resoru. A ako ti resori ne rade kako treba, to u stvari šteti ekonomiji", kazao je Rimac.
"HDZ prvo treba poći od sebe"
Komentirajući HDZ-ovo traženje odgovornosti Tomislava Tomaševića u slučaju Koste Kostanjevića, Rimac je rekao da bi HDZ prvo trebao poći od sebe.
"U svakom žitu ima kukolja, no pitanje je može li žito rasti ako ima previše kukolja. Što se tiče Kostanjevića, očito je da se radilo u istom modelu kakav smo vidjeli i u nizu slučajeva HDZ-ovih dužnosnika. No to ne umanjuje teret te afere koji Tomašević nosi. Njegove izjave na početku da će stati iza svog zaposlenika su normalne. Svatko tko vodi neki sustav bi rado stao iza njega dok ne vidi dokaze koji ga inkriminiraju. No poziv HDZ-a da se nešto primjenjuje na druge stranke, a na njih ne, izgleda kao karikatura političkog sustava."
Na koncu se Rimac osvrnuo i na fokusiranost Domovinskog pokreta, stranke u vladajućoj koaliciji, na Bleiburg i općenito teme iz prošlosti.
"Oni su i dalje u tom modu i pridobit će određeni broj glasača koji su imali žrtve u to doba. Nažalost, kod nas politička socijalizacija počiva na obiteljskoj socijalizaciji i sjećanju na prethodnike koji su bili na jednoj ili drugoj strane u Drugom svjetskom ratu ili nakon tog rata. Imamo više izvještaja o tome koliko je iskopano žrtva nakon Drugoga svjetskog rata nego izvještaja o tome koliko je uzorano njiva u Slavoniji i koliki će biti prinos pšenice i drugih poljoprivrednih kultura", zaključio je Rimac u Novom danu N1 televizije.
