zbog prometne nesreće

Kerum završio u zatvoru, oglasio se Šuta: "Kad institucije rade svoj posao... "

Hina
16. pro. 2025. 10:04
željko kerum
Bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum pritvoren je, zbog prometne nesreće, u istražnom zatvoru Bilice gdje bi trebao ostati do 29. prosinca ove godine.

Kako pišu mediji, u zatvoru u kojem bi trebao ostati do 29. prosinca Kerum je završio nakon što je u ponedjeljak imao prometnu nesreću s materijalnom štetom, a automobil je vozio bez vozačke dozvole.

Kerum je i u travnju ove godine zbog prometne nesreće na autocesti na sudu u Gospiću određena novčana kazna od 1500 eura. Prije te kazne šibenska i splitska policija Kerumu su uz novčane kazne izrekli i šestomjesečne zabrane upravljanja motornim vozilom.

Sud ga je stoga u travnju, kaznio i sa šest negativnih bodova te ponovnim polaganjem vozačkog ispita.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) u utorak je prije početka sjednice Gradskog vijeća Splita medijima rekao da je u medijima pročitao vijest o Kerumu. 

"Zakon je za sve jednak, a kad institucije rade svoj posao to treba poštovati i zakon za sve jednako vrijedi", rekao je gradonačelnik Šuta.

tomislav šuta željko kerum

