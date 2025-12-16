Kerum završio u zatvoru. Imao je prometnu nesreću

Kerum je u vrijeme nesreće 7. lipnja 2021. bio pod dvostrukim šestomjesečnom zabranama vožnje koje su mu uz novčane kazne u veljači i travnju iste godine odredile šibenska i splitska policija. Unatoč tome, sutkinja je uvidom u prekršajnu evidenciju utvrdila da je splitska policija kaznila Keruma i ranije zbog niza prekršaja i kaznila ga je s 1500 eura. Izrekla bi mu i novu zabranu vožnje, ali provjerom putem MUP-ove aplikacije 'Kutak za vozače' utvrdila je da je Kerumova vozačka na dan 27. ožujka 2025. bila nevažeća pa je obrazložila da stoga nisu ispunjene pretpostavke za izricanje nove zabrane već je dobio šest negativnih bodova. Morao je ponovno polagati vozački ispit. Posebno ga je upozorila da je za kršenje zabrane vožnje moguća kazna od 1320 do 2650 eura, ali i kazna zatvora do 60 dana.