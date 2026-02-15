Kosor: “Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a”

Bivša premijerka, Jadranka Kosor, reagirala je na novu snimku saborskog zastupnika Josipa Dabre na kojoj pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".
Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
"Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran koji je optužen zbog pucanja iz kalašnjikova, slavi u domovini drugog AP-a. Dvostruke konotacije, u RH. Sramotno. P.s.Vladajući HSLS se kao nešto zgraža ali je to prazna puška", napisla je Kosor na X-u.
Dabro se također oglasio o snimici i poručio;
"Na svom ću šoru, u svoje slobodno vrijeme i sa svojim prijateljima pjevati što mi se pjeva, pa i pjesme o španjolskom glavnom gradu, a "liberali" neka pate", napisao je Dabro na svom Facebook profilu.
