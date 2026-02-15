Hrebak zbog Dabre prijeti napuštanjem koalicije: "E sad bi bilo dosta!"

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je danas otvoreno napuštanjem vladajuće koalicije, i to zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".
Oglas
"E, sad bi bilo dosta", napisao je Hrebak na Facebooku, a za Večernji.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.
"Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", rekao je Hrebak.
Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.
"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je Hrebak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas