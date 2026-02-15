Oglas

Predsjednik HSLS-a

Hrebak zbog Dabre prijeti napuštanjem koalicije: "E sad bi bilo dosta!"

N1 Info
15. velj. 2026. 17:19
Damir Spehar/PIXSELL

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je danas otvoreno napuštanjem vladajuće koalicije, i to zbog snimke na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

"E, sad bi bilo dosta", napisao je Hrebak na Facebooku, a za Večernji.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.

"Točno je da Dabro ima slobodu u svom dvorištu i u svojoj krčmi pjevati i poucati što hoće, ali i mi liberali imamo pravo birati koji ćemo glazbu i u kojoj koncertnoj dvorani slušati", rekao je Hrebak.

Poručio je pritom kako će idući sastanak vladajuće koalicije HSLS-ovci preskočiti te kako će sazvati Predsjedništo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je Hrebak.

Dario Hrebak

