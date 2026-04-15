Kreće javni poziv za najmoprimce, u ponudi 385 nekretnina, odbijeno ih je čak 575

Iako je na javni poziv stiglo 960 ponuda najmodavaca, više od polovice njih su odbijeni zbog različitih razloga. Kako navode iz APN-a prednjače oni koji su u protekle dvije godine imali preveliku potrošnju energenata što najčešće znači da su u nekretnini kraće ili duže vrijeme sami živjeli ili su je pak iznajmljivali, a uvjet je bio da je ona nekorištena protekle dvije godine. 114 nekretnina je odbijeno jer nisu imale uporabnu dozvolu, no u APN-u ističu da je dio vlasnika napomenuo da čeka dozvole, pa je moguće da će se oni prijaviti na sljedećem javnom pozivu. Dio vlasnika prijavio je nekretnine koje nemaju razdvojena brojila, takvih je 75, a dio vlasnika sam je odustao, odnosno predmeti su obustavljeni. Neki vlasnici nekretnina su odbijeni zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, a dio nekretnina je u tijeku konstrukcijske obnove.