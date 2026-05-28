HŽ, Lutrija, Pošta...
Vlada na zatvorenom dijelu sjednice predložila niz imenovanja u upravama državnih tvrtki
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak predložila niz imenovanja, pa tako Skupštini HŽ Infrastruktura d.o.o. predlaže imenovanje Damira Lončarića za predsjednika Uprave, a Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. Ivanu Mrkonjić, također za predsjednicu Uprave.
Vlada je to predložila do imenovanja predsjednika ili predsjednice Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Na zatvorenom dijelu 172. sjednice donijela i zaključak kojim predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje Ankice Kruljac za predsjednicu Uprave toga društva, također do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Predlaže i Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. imenovanje Denisa Nikole Kulišića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave-direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Zaključkom predlaže Skupštini društva Hrvatska Lutrija d.o.o. imenovanje Nikoline Klaić za predsjednicu Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, stoji u priopćenju.
Donijela je i zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. izbor Krunoslava Zmaića, Ante Bašića i Branka Sušeca za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Opozvana zamjenica predstavnika Vlade u GSV-u i imenovan novi
Vlada je opozvala dosadašnju zamjenicu predstavnika Vlade RH u Gospodarsko-socijalnom vijeću Danijelu Stepić, a novim zamjenikom predstavnika imenovala Stipu Župana. Opozvan je i dio dosadašnjih predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade RH u povjerenstvima GSV-a te su na njihova mjesta imenovani novi predstavnici odnosno zamjenici predstavnika.
Tako je u Povjerenstvu za politiku plaća i porezni sustav te životni standard opozvan predstavnik Dražen Opalić, a imenovana predstavnica Katarina Litva. U Povjerenstvu za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada opozvan je predstavnik Luka Čirko, a novom predstavnicom imenovana je Zrinka Špoljarić.
U Povjerenstvu za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava opozvan je predstavnik Dražen Opalić, kao i zamjenica predstavnika Josipa Klišanin. Novom predstavnicom imenovana je Josipa Klišanin, a zamjenicom predstavnice Irena Cvitanović.
U Povjerenstvu za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada opozvani su zamjenica predstavnika Mirta Mandić i predstavnik Dražen Opalić. Novom zamjenicom predstavnika imenovana je Koraljka Deur Masnić, a predstavnicom Anita Zidrum.
Državnom službeniku Vedranu Markoti ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, s danom 8. lipnja 2026., do imenovanja glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
Vlada je na zatvorenoj sjednici, uz ostalo, prihvatila Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za travanj 2026. kao i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026..
