"ne kažnjavaju se oni..."
Orešković: U Sabor šaljem izmjene Zakona o grbu, zastavi i himni
Nezavisna saborska zastupnica Dalija Orešković kazala je u četvrtak da će u saborsku proceduru uputiti izmjene Zakona o grbu, zastavi i himni kako bi se ubuduće kažnjavalo javno isticanje zastave koja nije službena zastava Republike Hrvatske.
"U saborsku proceduru uputit ću izmjene Zakona o grbu, zastavi, himni i lenti Predsjednika Republike te unaprijed tražim od HDZ-a i DP-a da se taj prijedlog uvrsti u raspravu bez da moram skupljati oporbene potpise", najavila je zastupnica Orešković u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.
Povod je novčana kazna od 10 tisuća eura koju je Europska rukometna federacije izrekla Hrvatskom rukometnom savezu zbog ''isticanja neovlaštene zastave'' tijekom ceremonije dodjele medalja na zadnjem Europskom prvenstvu u siječnju ove godine. Riječ je o zastavi nepostojeće tvorevine Herceg Bosne, ustvrdila je Orešković.
"Vidimo da se ne kažnjavaju oni koji ugled i dostojanstvo RH krše namjernim izmjenama zastave kako bi bila što sličnija onoj iz vremena NDH ili tako da na hrvatsku zastavu vežu one dijelove teritorija koji danas nisu unutar hrvatskih granica", rekla je.
Spomenuti zakon, dodala je, izričito nalaže da se na službenom grbu i zastavi ne smije ništa mijenjati.
"Najprije ću zatražiti od ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova podatke o tome jesu li se do sada izricale presude zbog povrede zastave i zašto naše institucije nisu reagirale u slučaju rukometaša i neprimjerenih zastava nepostojeće Herceg Bosne, dok je istovremeno doček rukometaša iskorišten za neustavan napad protiv oporbe", poručila je.
Uz to, Orešković je kao "snage destrukcije hrvatske državnosti" nabrojala "HDZ, DP, njihovu rehabilitaciju ustaštva te agresivno nametanje HOS-a i ustaškog pokliča Za dom spremni". Na njezino izlaganje reagirali su zastupnici Domovinskog pokreta.
"Mi zastavu ne vadimo iz vagine kao vaše lezbijske i pederske udruge", rekao je Stipo Mlinarić.
"HOS je uvršten u Hrvatsku vojsku 1992. i neću dozvoliti da ga se omalovažava", kazao je Predrag Mišić.
