U imovinskoj kartici načelnika Mije Dropuljića još stoji podatak da mu supruga radi u tekstilnoj tvornici Galeb za skromnu plaću, no ona je još prije mjesec dana zaposlena na mnogo veću plaću u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije.

Mijo Dropuljić, načelnik Općine Podstrana, mjesta nadomak Splita, ovih je dana bio domaćin sastanka Vlade, predvođene premijerom Plenkovićem, sa svim hrvatskim županima i predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina.

Dropuljić, profesor fizike i informatike, na posljednjim lokalnim izborima je istaknut kao novo lice HDZ-a: nakon dva mandata dotadašnjeg načelnika Mladena Bartulovića – kojem je zabilježen skandal s napadom na novinare (i naknadnim ispričavanjem) stranka je ponudila profesora iz lokalne osnovne škole koji je ujedno i “uspješan privatni poduzetnik”, piše Net.hr.

Dropuljić je završio fakultet u Zagrebu, potom je radio u informatičkom odjelu Hrvatske poštanske banke, a 2013. godine se vratio u Podstranu. U promotivnoj objavi uoči izbora je objavljeno kako kandidat Dropuljić “uz očito analitičko viđenje potreba Podstrane istu živi i razvija te želi dokazati da svojim znanjem i networkom može pridonijeti rapidnom ubrzanju procesa uz postojeći tim ljudi i uz sistemsko preslagivanje procesa”.

Za staru gardu HDZ-a iz Splitsko-dalmatinske županije, predvođenu moćnim Antom Sanaderom, sada saborskim zastupnikom i političkim tajnikom HDZ-a, i Blaženkom Bobanom, županom, Mijo Dropuljić je bio i ostao dokaz da oni rade na pomlađivanju stranke, a, po svemu sudeći, oni imaju i daljnje planove s još jednim stranačkim mladim lavom.

A Net.hr otkriva da je supruga mlade nade HDZ-a Mije Dropuljića, Antonia Dropuljić, 9. studenoga ove godine, taman dok se planirao dolazak svih uglednika u Podstranu – zaposlena je u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj je ravnatelj Domagoj Maroević, također HDZ-ovac (doduše, koji se na posljednjim lokalnim unutarstranačkim izborima povukao, odnosno, nije se kandidirao ni na jednu istaknutu stranačku poziciju), a predsjednik Upravnog vijeća je Miljenko Dražić, poznati HDZ-ovac, član Zajednice utemeljitelja HDZ-a. Lučka uprava je javna ustanova čiji je osnivač županija, a župan je HDZ-ov Blaženko Boban.

Uspješan poduzetnik čija tvrtka posluje s minusom

Istovremeno, dok portal otkriva novi posao supruge načelnika Dropuljića u Lučkoj upravi, u njegovoj imovinskoj kartici, objavljenoj na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa stoji navod da je zaposlena u tvrtki Galeb te da prima plaću od – skromnih – četiri tisuće kuna. Točno je, međutim, da je Antonia Dropulić radila do 9. studenoga u Galebu, omiškoj tvornici trikotaže čije su radnice i radnici koji godinama rade na minimalcu zadnji put prosvjedovali točno 2. studenoga – dakle, nekoliko dana prije njezinog transfera na mirnije, sigurnije i bolje plaćeno radno mjesto.

Pregledom imovinske kartice može se zapaziti također veliki broj nekretnina koje su upisane na oba supružnika, i u Zagrebu i u Dalmaciji i Zagorju, zatim zarada od najma nekretnina, impresivni iznosi ušteđevine, a tu je i trag onog što je kandidat HDZ-a uoči prošlih lokalnih izbora jasno komunicirao: on je uz profesorski rad bio vlasnik privatne tvrtke Coastal developers d.o.o. a vlasništvo nad tvrtkom je nakon što je profesionalno postao načelnik – preuzela supruga. No, iako je isticano u promotivnim tekstovima prije nego što je postao načelnik da je on ujedno i uspješan poduzetnik, prema posljednjem financijskom izvješću, tvrtka koja je registrirana uglavnom za ugostiteljsku i turističku djelatnost, 2020. godinu završila je sa skromnim plusom od 25 tisuća, a 2021. – tvrtka je u minusu od 56 tisuća kuna.

Vlasnica tvrtke Coastal delelopers, bivša zaposlenica tvrtke Galeb, Antonia Dropuljić, sada je, međutim, zbrinuta: u Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije dobila je siguran posao i mnogo bolju plaću od one u Galebu, a s obzirom na to da je osnivač javne ustanove Lučke uprave županija, jasno je da je sve to financirano javnim novcem. Nakon što je Mijo Dropuljić ušao u javnu upravu zahvaljujući izbornom uspjehu, njegova je supruga također prebačena iz nesigurnog privatnog sektora u javni, u labirinte Lučke uprave koja je prošle godine značajno povećala broj zaposlenih.

Pitali smo Lučku upravu je li za radno mjesto na koje je zaposlena Antonia Dropuljić bio raspisan natječaj ili je zaposlena kakvom drugom metodom, i kolika joj je točno plaća, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Pitali smo i načelnika Miju Dropuljića zašto nije upisao značajnu promjenu u svojoj imovinskoj kartici, te je li on osobno utjecao na zapošljavanje supruge u neprofitnoj javnoj ustanovi čiji je osnivač županija u kojoj je on načelnik, ali i stranački drug svih onih koji odlučuju o zapošljavanjima u toj ustanovi, ali ni on nam nije odgovorio.