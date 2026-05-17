Ubijena dva člana kampanje kolumbijskog desničarskog predsjedničkog kandidata

Dva djelatnika kampanje desničarskog kolumbijskog predsjedničkog kandidata Abelarda De La Esprielle ubijena su na jugoistoku zemlje samo dva tjedna prije predsjedničkih izbora, priopćila je u subotu njegova stranka Branitelji domovine.
Rogers Mauricio Devia i Fabian Cardona upucani su u petak navečer u ruralnom području Cubarrala u pokrajini Meta. Četiri muškarca s kapuljačama na motociklima presrela su ih i otvorila vatru, priopćila je njegova stranka.
Devia, bivši gradonačelnik Cubarrala, koordinirao je De La Espriellinu lokalnu kampanju, dok je Cardona pomagao u logistici. Vraćali su se motociklima iz Villavicencija s promotivnim materijalima.
„Kukavički su hladnokrvno ubijeni“, rekao je Abelardo De La Espriella u video izjavi. Vlasti nisu okrivile naoružanu skupinu, ali De La Espriella je okrivio disidentsku frakciju bivših pobunjenika Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), bez pružanja dokaza.
De La Espriella je drugi po ranglisti iza ljevičara Ivana Cepede uoči prvog kruga izbora 31. svibnja. Obećava čvrst stav protiv gerilaca, kriminalnih bandi i trgovine drogom, uključujući bombardiranje pobunjeničkih kampova i nastavak zračne fumigacije usjeva koke.
Nedavno je tvrdio da je protiv njega planirana snajperska urota u koju su uključeni pripadnici vladine obavještajne službe. Kolumbijci će glasati za izbor nasljednika predsjednika Gustava Petra. Ako nijedan kandidat ne osvoji više od 50 posto glasova, drugi krug izbora održat će se 21. lipnja.
