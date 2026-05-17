napredak u pregovorima

Kina i SAD dogovorili osnivanje zajedničkog vijeća

Hina
17. svi. 2026. 09:06
Xi Jinping
EVAN VUCCI / AFP

Kina je izvijestila o napretku u trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Državama nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Pekingu.

Dvije strane postigle su preliminarne dogovore o carinama, poljoprivrednim pitanjima i zrakoplovima, objavilo je u subotu kinesko ministarstvo trgovine.

Daljnji pregovori o detaljima su u tijeku. Prema navodima Pekinga, Kina i SAD dogovorili su osnivanje vijeća za trgovinu i ulaganja. Trgovinsko vijeće služit će, među ostalim, za razgovore o smanjenju carina na određene proizvode.

Postoji načelni dogovor o smanjenju carina na pojedine proizvode u usporedivom opsegu. Peking je također naznačio napredak u trgovini poljoprivrednim proizvodima.

Peking nije iznio pojedinosti o carinskim stopama. U priopćenju ministarstva trgovine spominju se i dogovori o kineskoj kupnji američkih zrakoplova te o opskrbi Kine zrakoplovnim motorima i komponentama.

Trump je ranije rekao da je Kina pristala kupiti 200 zrakoplova Boeing. Ministarstvo vanjskih poslova u Pekingu nije potvrdilo tu brojku na upit novinara. Kineski prikaz ishoda samita bio je suzdržaniji od američkog.

Dok su Donald Trump i američki dužnosnici nakon sastanka nagovijestili velike kineske kupnje, Peking nije iznio detalje o opsegu, vrijednosti ni rokovima dogovora.

