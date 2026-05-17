SAD dopustio da izuzeće od ruskih naftnih sankcija istekne

Hina
17. svi. 2026. 08:07
Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Sjedinjene Države dopustile su da istekne izuzeće koje je ublažilo sankcije ruskoj naftnoj industriji usred rasta cijena energenata uzrokovanog ratom s Iranom, prenijela je njemačka novinska agencija dpa.

U travnju je američko Ministarstvo financija izdalo izuzeće kojim se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih derivata ruskog podrijetla utovarenih na brodove od 17. travnja.

Izuzeće je isteklo u subotu. Do kasno u subotu na web stranici agencije nisu se pojavile nikakve izmijenjene odluke. Ruski naftni sektor godinama je meta američkih sankcija. Izuzećem u travnju, Washington je nastojao smiriti globalna energetska tržišta.

SAD je već odobrio takvo izuzeće sredinom ožujka, koje je isteklo 11. travnja. Kritičari su rekli da je mjera financijski ojačala Rusiju. Kremlj koristi prihode od naftne industrije za financiranje rata protiv Ukrajine.

Demokratske senatorice Jeanne Shaheen i Elizabeth Warren u petak su pozvale Trumpovu administraciju da ne produljuje izuzeće.

"Ministarstvo financija mora konačno prekinuti svoju loše osmišljenu politiku pomaganja Rusiji da zaradi još više novca od nepromišljenog rata predsjednika [Donalda] Trumpa u Iranu", rekle su u zajedničkoj izjavi.

Senatori su također rekli da nema znakova da mjera smanjuje troškove za američke obitelji, ukazujući na cijene benzina u zemlji.

Cijene benzina u SAD-u značajno su porasle od početka rata s Iranom. U subotu su Amerikanci plaćali u prosjeku 4,52 dolara po galonu, prema podacima automobilske udruge AAA.

Na početku rata koji su SAD i Izrael pokrenuli krajem veljače, prosječna cijena bila je 2,98 dolara po galonu.

