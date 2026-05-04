Potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva, čuveni novinar Drago Hedl, kod Hrvoja Krešića u Novom danu, komentirao je stanje medijskih sloboda u Hrvatskoj i svijetu
Oglas
"Sloboda medija je u padu, a lokalni pritisci su, u pravilu, još gori nego prosječno na državnoj razini. Što je sredina manja, to su pritisci lokalnih političara žešći. Biti novinar u Zagrebu, Splitu ili Osijeku je teško, ali u manjim sredinama je još teže. Lokalni političari misle da mogu uređivati medije i odlučivati što se može i ne može objaviti i traže da se ne propitukuje ono što rade", naglašava Hedl.
Dodaje i kako je Hrvatska ponovno prvak u Slapp tužbama, kojima se odvlači pažnja novinara i redakcije zatrpavaju tužbama kako bi im se trošilo dragocjeno vrijeme. Kaže i kako je i sam bio na udaru Slapp tužbi.
"I sam bio na udaru Slapp tužbi. Protiv mene je ista osoba - Zvonko Vrban, šef osječkog Županijskog suda, podigao sedam tužbi. Nađete se u vrlo neugodnoj situaciji jer na sudu sjedite između dvoje sudaca – tužitelja i onog koji treba donijeti presudu. No, sutkinja je bila korektna. Međutim, suci su u nekim drugim situacijiama nisu bili takvi", upozorava potpredsjednik HND-a.
"Do mnogih istraga ne bi došlo da nije bilo novinara i medija"
Žali što se novinarskih i medijskih slobodasjetimo samo na Međunarodni dan slobode medija, a prošle godine je ubijeno najviše novinara dosad, njih čak 129, dok ih je čak 533 u zarobljeno u zatvorima zbog istraživanja onog što autoritarnim vlastima nije po volji.
"Da nije bilo novinara, odnosi se to i na svijet i na Hrvatsku, mnoge afere ne bi bile otkrivene niti bi insitutcije djelovale. Često se čuje otrcana i izlizana izjava 'neka institucije rade svoj posao', a upravo institucije koče neke postupke sve dok ne postanu javni. Puno se puta događa da novinarski tekst bude okidač za reagiranje, a tako je sad i s Hrvatskim olimpijskim odborom. Do mnogih istraga ne bi došlo da nije bilo novinara i medija", ističe Hedl.
"Novinarski posao je rudarski, težak posao – ima i među nama onih koji pokleknu i pristanu biti potplaćeni ili im se učini primamljivim da o nečem ne pišu, ali toga u Hrvatskoj baš i osobito nema", kaže Hedl.
Čestitao je dobitnicima ovogodišnjih novinarskih nagrada, smatra da su ih svi zaslužili, a žao mu je i što neke kolege ne budu ni kandidirane za nagrade iako ih zaslužuju.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas