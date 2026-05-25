Predsjednik DSV-a o Habijanu: Ministar se mora suzdržati od ovakvih izjava

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković potvrdio je da je DSV zaprimio dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje suda u Šibeniku.
Milković je poručio da političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke jer Europski sud ima jasna stajališta.
"Ako je točno da je ministar Habijan, nisam siguran, rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima jasna stajališta. Dakle, sve će se utvrđivati, pri čemu ovaj postupak implicira daljnja pitanja: znači li to da će u svakom predmetu u kojem nije zakazana rasprava u roku od šest mjeseci dolaziti stegovni postupak pred nas, onda ćemo biti poprilično zatrpani postupcima? I što ćemo u slučajevima gdje recimo prošli tjedan tri suca Općinskog radnog suda nisu mogli održavati ročište u hitnim predmetima gdje su otkazi jer nisu imali daktografe? Hoće li onda i to dolaziti pred Državno sudbeno vijeće?", upitao je Milković, kako prenosi HRT.
Stegovne postupke protiv dvije sutkinje doživio je kao diskriminaciju sudaca. "Ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništava ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih", rekao je Milković.
Dodao je da nikad dosad nisu imali predmet da netko šest mjeseci nije održao nijedno ročište, kao što je slučaj u ovom predmetu.
"Uvijek je to bila neurednost na duže rokove, neizrade presuda ili na neki drugi način. Zato postavljam pitanje implicira li to da ćemo ubuduće za svaki slučaj gdje nemamo ročište u tolikom razdoblju imati stegovne postupke", još jednom je upitao.
