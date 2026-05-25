Rinčić: Zatvara se Klobučarićev trg zbog sigurnosnih razloga

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić u ponedjeljak je na konferenciji za medije izvijestila da gradska uprava privremeno zatvara prostor Kobučarićevog trga u središtu grada zbog sigurnosnih razloga, zbog oštećenja betonske plohe koja je ujedno krov podzemne garaže na tom trgu.
Odluka je donesena na temelju stručnog elaborata Građevinskog fakulteta u Rijeci kojeg je izradio Davor Grandić, ovlašteni inženjer građevinarstva. U njemu stoji da konstrukcija podzemne garaže pokazuje ozbiljna oštećenja i znakove degradacije, koji prijete urušavanjem, što predstavlja ozbiljan i kontinuirano rastući sigurnosni rizik za život i zdravlje građana, rekla je Rinčić na konferenciji za novinare.
Na tom trgu se nalazi Osnovna škola "Nikola Tesla", dječji vrtić, dječja igrališta, terase ugostiteljskih objekata, te ne dolazi u obzir ikakav kompromis po pitanju sigurnosti djece, ali i svih onih koji ovuda prolaze, rekla je gradonačelnica. Trg će se zatvoriti sa svih strana visokim ogradama s istaknutim upozorenjima danas popodne.
Garaža je u vlasništvu privatne tvrtke a iščekivanju daljnjih koraka i radnji nadležne inspekcije, Grad Rijeka ne može ostati pasivan i mora poduzeti sigurnosne, odnosno prevencijske mjere, dodala je.
“Vjerujemo da će i ova odluka potaknuti dodatno provesti rekonstrukciju samoga trga, odnosno organizirati prostor koji će dugoročno biti primjeren za korištenje od strane djece, odnosno građana grada Rijeke”, navela je gradonačelnica.
Pitanja vezana uz taj objekta protežu seckroz nekoliko desetljeća i nekoliko gradskih uprava i nadležnih državnih tijela, a do danas nije rezultiralo konkretnim mjerama. Prije godinu dana je upozoreno da se mora hitno pristupiti rekonstrukciji ploče trga.
Grad Rijeka se obratio Građevinskoj inspekciji koja jedina može zatvoriti garažu, koja je u privatnom vlasništvu, naglasila je Rinčić.
U početku je tvrtka "Best in parking", vlasnik garaže, iskazala spremnost financiranja projekte dokumentacije, rekonstrukcije i sanacije objekta. Nakon toga su se žalili na postavljene parametre, a Grad dosad nije zaprimio od vlasnika ni očitovanje, niti terminski plan rekonstrukcije, potvrdu o angažmanu projektanta, što je neprihvatljivo, rekla je Rinčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
