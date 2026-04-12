Muškarac kod Šibenika branio stado od vukova pa izazvao požar na 7.5 hektara

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 10. travnja u jutarnjim satima otvorenim plamenom zapalio travu i nisko raslinje s ciljem odbijanja napada vukova na stado ovaca i krava, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 500 x 150 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje, borova šuma i 5 stabala maslina zasad nepoznatog vlasnika, javljaju iz PU šibensko-kninske.