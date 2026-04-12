Oglas

Muškarac kod Šibenika branio stado od vukova pa izazvao požar na 7.5 hektara

author
N1 Info
|
12. tra. 2026. 11:49
Požar
Ilustracija / Unsplash

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 68-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Oglas

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

U petak, 10. travnja oko 11,16 sati zaprimljena je dojava da je u Laškovici, predjelu zvanom Dračevica, došlo do požara na otvorenom prostoru, koji je intervencijom vatrogasaca s ukupno 22 djelatnika i 9 vozila u potpunosti ugašen u 17,16 sati.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 10. travnja u jutarnjim satima otvorenim plamenom zapalio travu i nisko raslinje s ciljem odbijanja napada vukova na stado ovaca i krava, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 500 x 150 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje, borova šuma i 5 stabala maslina zasad nepoznatog vlasnika, javljaju iz PU šibensko-kninske.

Materijalna šteta bit će utvrđena naknadno.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 68-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
izazivanje požara laškovica požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ