Muškarac kod Šibenika branio stado od vukova pa izazvao požar na 7.5 hektara

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 68-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
U petak, 10. travnja oko 11,16 sati zaprimljena je dojava da je u Laškovici, predjelu zvanom Dračevica, došlo do požara na otvorenom prostoru, koji je intervencijom vatrogasaca s ukupno 22 djelatnika i 9 vozila u potpunosti ugašen u 17,16 sati.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 10. travnja u jutarnjim satima otvorenim plamenom zapalio travu i nisko raslinje s ciljem odbijanja napada vukova na stado ovaca i krava, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 500 x 150 metara, kojom prilikom je izgorjela suha trava, nisko raslinje, borova šuma i 5 stabala maslina zasad nepoznatog vlasnika, javljaju iz PU šibensko-kninske.
Materijalna šteta bit će utvrđena naknadno.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 68-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
