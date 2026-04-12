Velika izlaznost problem za Orbana. Stručnjak: Lijevi birači bi mogli začepiti nos i glasati samo da ga maknu
Parlamentarni izbori u Mađarskoj mogli bi označiti prekretnicu nakon 16 godina vlasti Viktora Orbana, a visoka izlaznost upućuje na neizvjestan ishod i snažnu mobilizaciju birača, ocijenio je stručnjak za digitalni politički marketing Marijan Palić.
Govoreći o odazivu birača za HRT, Marijan Palić je istaknuo da je izlaznost znatno veća nego na prethodnim izborima.
- Izlaznost je velika, sve ono što se očekivalo i pričalo upravo se događa. U 07:00 izlaznost je već bila 3,46 posto. Kada se pogleda izlaznost u 09:00, na izbore je izašlo već 16,89 posto birača, a na prošlim izborima je bilo 10,31 posto, rekao je.
Dodao je kako se posebno ističe jedna izborna jedinica.
- Ono što je možda najzanimljivije, u četvrtoj izbornoj jedinici izašlo je već 20,44 posto birača, a na prošlim 13,29. Čini se da idemo prema velikoj izlaznosti. Možemo reći da se izbori pretvaraju u referendum budući da imamo samo dva aktera, istaknuo je Palić.
Visoka izlaznost, smatra, ide u korist oporbenom kandidatu.
- Po svemu sudeći da. Velika izlaznost ide u korist Peteru Magyaru. Većinom manja izlaznost odgovara onima koji su na vlasti, a s druge strane, jako puno Mađara je izrazilo želju za promjenom. Ako pogledamo njegov posljednji skup u Budimpešti, bilo je 100 tisuća ljudi i to je pokazatelj da on ima zamah. Reakcija Viktora Orbana kroz negativnu i agresivnu kampanju te pozive Donaldu Trumpu pokazuju da je on svjestan da nije u tako lakoj situaciji, rekao je.
Osvrnuo se i na način vladanja aktualnog premijera.
- Orban je na vlasti od 2010. godine. Svoju je politiku većinom bazirao na tome da pomogne ljudima i riješi probleme, ali je usporedno s time učvršćivao svoju vlast, promijenio izborni sustav, a prema nekim tvrdnjama preuzeo je oko 80 posto medija u Mađarskoj. Zamjera mu se to što je blokirao dosta odluka Europske unije, poput podrške Ukrajini, a dosta je na strani Vladimira Putina. To su stvari koje su okrenule Bruxelles protiv njega. Zanimljivo je što je njegova stranka Fidesz izašla iz EPP-a. To mu je išlo u korist što se tiče prikazivanja njega kao branitelja Mađarske, rekao je Palić.
Važnost glasača centra i ljevice
Istaknuo je i ključne slabosti vlasti.
- Ono što mu je definitivno naštetilo je loša ekonomska situacija i velika inflacija. To je potaknulo Mađare da počnu razmišljati o promjeni, dodao je.
Govoreći o optužbama za autokratsko vladanje, ocijenio je da se izborni proces ipak održava.
- Može se nešto govoriti u tom smjeru, ali on organizira izbore koji su slobodni i prema onome što vidimo, neće biti nikakvih nepravilnosti, rekao je.
Analizirajući oporbenog kandidata Petera Magyara, istaknuo je sličnosti s Orbanom.
- Zovu ga "mali Orban" jer nema velikih razlika između njega i Viktora Orbana u stavovima. Što se tiče migrantskih pitanja, ima i ekstremnije stavove od Viktora Orbana, ali je u kampanji bio fokusiran na ekonomski rast. Ne želi se odreći milijardi iz Europske unije kojoj se približava i s kojom želi surađivati, rekao je.
Dodao je kako su financijski odnosi s Europskom unijom važan faktor.
- Mnogi analitičari istaknuli su da su Orbanovi problemi nastali u trenutku kada su ukinuta sredstva iz Europske unije. Onda je morao preusmjeravati novce iz drugih projekata, istaknuo je Palić.
Jedna od ključnih tema kampanje bila je i korupcija.
- Jako im smeta. To je jedna od tema o kojoj je cijelo vrijeme govorio Magyar. Mađari smatraju da su mnogi u sustavu koruptivni, da je sustav zatvoren i ima mnogo novih bogataša koji su do novca došli upravo zbog toga, rekao je.
Osvrnuo se i na vanjskopolitičku dimenziju kampanje.
- To će mu definitivno pomoći u mobiliziranju vlastitih birača. On sebe nastoji prikazati kao jakog lidera koji može komunicirati s bilo kime iz svijeta, dok je Magyar netko tko je na konopcima Bruxellesa. To je njegov narativ, rekao je.
Zaključno je istaknuo važnost birača centra i ljevice.
- I Magyar i Orban su desni kandidati, ali netko će trebati doći do lijevih glasova i glasova centra. To ide u korist Magyaru. Moglo bi se dogoditi da ti birači začepe nos i glasaju za Magyara samo da maknu Orbana, zaključio je Palić.
