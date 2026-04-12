Oglas

Državni inspektorat upozorava

Oprez, kupci! Na farmi pronađena salmonela, povlače se jaja domaćeg proizvođača

author
N1 Info
|
12. tra. 2026. 11:03
Porizvodnja jaja
Pexels / Ilustracija

Iz preventivnih razloga opozivaju se konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević, javlja Državni inspektorat.

Oglas

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Agro-Klaster d.o.o., pakirnog centra za jaja odobrenog broja 3641, zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica registracijskog broja 1HR0431, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević s rokom trajanja (upotrijebiti do) 24.04.2026., 25.04.2026., 26.04.2026. i 27.04.2026.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, stoji u obavijesti Državnog inspektorata.

Teme
državni inspektorat povlačenje proizvoda

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ