Oprez, kupci! Na farmi pronađena salmonela, povlače se jaja domaćeg proizvođača

Iz preventivnih razloga opozivaju se konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević, javlja Državni inspektorat.
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Agro-Klaster d.o.o., pakirnog centra za jaja odobrenog broja 3641, zbog utvrđene bakterije Salmonella Typhimurium na farmi kokoši nesilica registracijskog broja 1HR0431, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević s rokom trajanja (upotrijebiti do) 24.04.2026., 25.04.2026., 26.04.2026. i 27.04.2026.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane, stoji u obavijesti Državnog inspektorata.
