FOTO, VIDEO / Trump zatvara Hormuški tjesnac! "Naredio sam mornarici da presreće svaki brod"

Izraelsko ministarstvo financija priopćilo je da je rat koji je ta zemlja pokrenula protiv Irana zajedno sa Sjedinjenim Državama do sada koštao više od 11 milijardi dolara, prema preliminarnoj procjeni.

Ministarstvo je navelo 35 milijardi šekela (11,52 milijarde dolara) proračunskih troškova, od čega je 22 milijarde šekela otišlo na obranu.

Taj iznos je već uključen u proračun za 2026. godinu, dodaje se.