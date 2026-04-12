FOTO, VIDEO / Trump zatvara Hormuški tjesnac! "Naredio sam mornarici da presreće svaki brod"

Ušli smo u 44. dan rata. Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što su pregovori s Iranom završili bez dogovora, rekavši da je iznio “konačnu i najbolju ponudu”. Izvori bliski iranskoj delegaciji rekli su novinskim agencijama da su SAD tražile izgovor za napuštanje pregovora te da je sada potez na Americi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Washington pobijedio u ratu protiv Irana bez obzira na ishod pregovora. Izrael nastavlja napade na južni Libanon, pri čemu je najmanje 13 ljudi poginulo u izraelskom napadu na grad Tefahta.
Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što je izjavio da je Iran odbio prihvatiti uvjete Washingtona nakon 21 sata pregovora u pakistanskoj prijestolnici.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da su dvije strane postigle razumijevanje o nizu pitanja, uz razlike u mišljenjima oko dva do tri pitanja. Dodao je da nitko nije očekivao dogovor nakon samo jednog sastanka.
Pakistan poziva SAD i Iran da poštuju svoju obvezu o prekidu vatre i nastave napore za postizanje trajnog mira.
Iranski mediji navode da su “pretjerani” i “nerazumni” zahtjevi SAD-a spriječili postizanje okvira te da su Hormuški tjesnac i iranska nuklearna prava bili među spornim točkama.
Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon dok se prosvjednici okupljaju u Bejrutu protiv održavanja izravnih pregovora s izraelskim dužnosnicima.
30 Objava
16:10
prije 0 min.
Izrael: Rat nas je do sada koštao više od 11 milijardi dolara
Izraelsko ministarstvo financija priopćilo je da je rat koji je ta zemlja pokrenula protiv Irana zajedno sa Sjedinjenim Državama do sada koštao više od 11 milijardi dolara, prema preliminarnoj procjeni.
Ministarstvo je navelo 35 milijardi šekela (11,52 milijarde dolara) proračunskih troškova, od čega je 22 milijarde šekela otišlo na obranu.
Taj iznos je već uključen u proračun za 2026. godinu, dodaje se.
16:08
prije 1 min.
Oglasila se Europska unija
Europska unija oglasila se o zastalim pregovorima u Islamabadu, poručivši da je diplomacija "ključna" za postizanje mirovnog rješenja.
Glasnogovornik za vanjske poslove Anouar El Anouni rekao je, prema AFP-u, da EU pozdravlja posredničke napore Pakistana.
"Pozdravljamo Pakistan zbog njegovih posredničkih napora", rekao je El Anouni, dodajući da će Bruxelles nastojati pridonijeti daljnjim mirovnim inicijativama.
15:15
prije 55 min.
Trump će blokirati Hormuški tjesnac
Američka ratna mornarica započet će proces blokade "svih i bilo kojih brodova" koji pokušavaju ući ili izaći iz Hormuškog tjesnaca, rekao je Donald Trump.
"Naredio sam našoj mornarici da traži i presreće svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo naknadu Iranu", napisao je američki predsjednik na Truth Socialu.
Sjedinjene Države će "početi uništavati" mine koje je Iran postavio u tjesnacu, dodao je.
Nastavio je: "Svaki Iranac koji zapuca na nas ili na mirna plovila bit će RAZNESEN DO PAKLA!"
14:48
prije 1 h
EU kaže da je diplomacija “ključna” za rješavanje sukoba na Bliskom istoku
Europska unija oglasila se o zastoju u pregovorima u Islamabadu.
Diplomacija je “ključna” za postizanje mirovnog sporazuma u sukobu na Bliskom istoku, prenosi agencija AFP izjavu glasnogovornika EU za vanjske poslove Anouara El Anounija.
“Pozdravljamo posredničke napore Pakistana”, rekao je El Anouni, dodajući da će Bruxelles nastojati pridonijeti daljnjim mirovnim naporima.
14:29
prije 1 h
Putin: Rusija spremna nastaviti olakšavati postizanje mirovnog rješenja
Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je s iranskim predsjednikom Masoudom Pezeshkianom nakon neuspjelih američko-iranskih pregovora u Islamabadu, javlja Al Jazeera.
Novinska agencija Interfax prenijela je da je Putin rekao kako je Rusija spremna nastaviti olakšavati postizanje mirovnog rješenja na Bliskom istoku.
„Vladimir Putin naglasio je svoju spremnost da dodatno pridonese pronalaženju političkog i diplomatskog rješenja sukoba te da posreduje u naporima za postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku“, stoji u priopćenju Kremlja o razgovoru.
14:17
prije 1 h
Starmer “pozvao obje strane da pronađu rješenje” nakon neuspjeha pregovora
Sky News je primio priopćenje iz Downing Streeta o telefonskom razgovoru između sir Keira Starmera i omanskog sultana Haithama bin Tarika al Saida.
Glasnogovornik Downing Streeta rekao je: „Razgovarali su o mirovnim pregovorima održanim tijekom vikenda u Pakistanu te pozvali obje strane da pronađu rješenje.
„Bilo je ključno da se primirje nastavi i da sve strane izbjegnu daljnju eskalaciju“, složili su se čelnici.
Glasnogovornik je rekao da je premijer također zahvalio omanskom čelniku na njihovim naporima da „spase mornare s brodova u nevolji u regiji“ usred kontinuiranog zatvaranja Hormuškog tjesnaca i iranskih napada.
„Osvrćući se na međunarodne napore za koordinaciju sigurnog prolaza za brodove u regiji, premijer je rekao da nakon sastanaka koje su sazvali ministar vanjskih poslova i britanski vojni planeri, partneri nastavljaju raditi na dugoročnom obnovljanju slobode plovidbe“, dodao je glasnogovornik.
14:16
prije 1 h
Svi članovi američke delegacije “napustili su Pakistan”
Nijedan član američke delegacije nije ostao u Pakistanu nakon razgovora s Iranom, izvještavaju američki mediji pozivajući se na jednog dužnosnika.
Visoki američki dužnosnici Jared Kushner i Steve Witkoff, kao i ostatak tehničkog tima, napustili su Islamabad zajedno s potpredsjednikom Vanceom, navode izvještaji.
13:31
prije 2 h
Iran kaže da je 3.375 ljudi poginulo tijekom rata
Čelnik iranske Organizacije za sudsku medicinu, Abbas Masjedi Arani, kaže da su vlasti identificirale tijela 3.375 osoba poginulih tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana.
U izjavi za iranske medije Arani je rekao da broj poginulih uključuje 2.875 muškaraca i 496 žena.
12:48
prije 3 h
NYT: Iran sve teže otvara Hormuški tjesnac - ne mogu locirati sve mine koje su postavili
The New York Times izvještava, pozivajući se na dužnosnike, da Iran možda nema točne evidencije o lokacijama svih mina koje je postavio. Izvješća sugeriraju da je postavljanje bilo nasumično i neorganizirano.
12:32
prije 3 h
Ben-Gvir posjetio kompleks džamije Al-Aksa u Jeruzalemu: "Danas se ovdje osjećam kao vlasnik"
Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir posjetio je kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom jeruzalemskom Starom gradu – jednom od najosjetljivijih mjesta na Bliskom istoku, javlja Al Jazeera.
„Danas se ovdje osjećam kao vlasnik“, rekao je Ben-Gvir u videu snimljenom na toj lokaciji i objavljenom od strane njegovog ureda. „Još uvijek ima puno toga za učiniti, puno toga za poboljšati. Nastavljam vršiti pritisak na premijera [Benjamina Netanyahua] da učini više i više — moramo se stalno uzdizati sve više i više.“
U priopćenju jordanskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da posjet Ben-Gvira smatra kršenjem statusa quo na tom mjestu te „oskvrnućem njegove svetosti, osuđujućom eskalacijom i neprihvatljivom provokacijom“.
Prema osjetljivom, desetljećima starom dogovoru s muslimanskim vlastima, tim mjestom upravlja jordanska vjerska zaklada, a Židovi ga mogu posjećivati, ali ondje ne smiju moliti.
