Vatrogasac upozorava: Popularni "trik" s radijatorima može izazvati požar

Ako se ove zime mučite s održavanjem topline u svom domu, vatrogasci upozoravaju na jedan „trik“ koji biste trebali izbjegavati.
Ako ste među milijunima koji pojačavaju grijanje i pokušavaju izvući maksimum za svoj novac, postoji jedan savjet koji biste trebali ignorirati. Prema podacima Saga Home Insurancea, gotovo polovica Britanaca (47 %) koristila je nekonvencionalne trikove za grijanje kako bi pokušala uštedjeti, piše Express.
Iako su neki od tih metoda relativno sigurni, stručnjaci za zaštitu od požara upozoravaju da drugi povećavaju rizik od izbijanja kućnog požara.
Jedan od rizičnijih trikova koji je stekao popularnost jest postavljanje aluminijske folije iza radijatora kako bi se toplina reflektirala natrag u prostoriju. Ovaj savjet široko se dijeli na društvenim mrežama, no Andrew Topping, vatrogasac s 26 godina iskustva, upozorava da može biti opasan.
Rekao je: „Kuhinjska aluminijska folija s vremenom može oksidirati i degradirati se, a pri visokim temperaturama, ako se ne zamijeni, može doći do tinjanja ili čak zapaljenja.“
Dodao je i: „Ovakvi trikovi postaju popularni jer se čine jednostavnima i jeftinima, no ono što društvene mreže ne pokazuju jest opasnost koja stoji iza njih.“
Ako želite reflektirati toplinu natrag u prostoriju, važno je koristiti odgovarajuća sredstva.
Andrew ističe da bi, umjesto aluminijske folije, građani trebali koristiti posebno dizajnirane reflektore za radijatore. Oni su učinkovitiji od obične folije i znatno sigurniji jer su izrađeni upravo za tu namjenu te mogu pomoći u zagrijavanju doma bez ugrožavanja sigurnosti obitelji.
