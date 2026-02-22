Oglas

Nakon gotovo tri mjeseca pod vodom, Vrgorački most ponovno prohodan

Hina
22. velj. 2026. 11:31
15.05.2023.Vrgorac Reportaza o poplavama u selima vrgorskog kraja.U selu Kokorici uskoro bi se moglo ocekviati da voda poplavi most preko kojeg ide cesta koji vodi do sela. Photo: Matko Begovic/PIXSELL
Matko Begovic/PIXSELL

Nakon gotovo tri mjeseca pod vodom, Vrgorački most od nedjelje je ponovno prohodan za promet, ali vožnja zahtijeva poseban oprez jer se voda nalazi uz rub kolnika, a prometna signalizacija i znakovi upozorenja zasad nisu postavljeni pa vozači most prelaze na vlastitu odgovornost..

Najkraći put između Vrgorca i granice s BiH

Most je zatvoren 27. studenoga 2025. zbog obilnih padalina i poplave koja je prekrila kolnik, a voda se sada napokon povlači pa automobili ponovno mogu prelaziti preko njega.

Vozači, poseban oprez

Prema navigacijskim sustavima, ta ruta je najkraći put između Vrgorca i graničnog prijelaza s Bosnom i Hercegovinom (Orah/Orahovlje), pa je brojni vozači biraju unatoč otežanim uvjetima.

Vožnja tom cestom i dalje zahtijeva poseban oprez. Voda se još nalazi uz rub kolnika, a prometna signalizacija i znakovi upozorenja zasad nisu postavljeni, pa vozači most prelaze na vlastitu odgovornost.

Most je uzak i promet se odvija naizmjenično - moguć je prolazak samo jednog vozila, dok vozači iz suprotnog smjera čekaju s druge strane.

Dodatni oprez preporučuje se osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada je frekvencija prometa pojačana.

Teme
Vrgorački most otvoren vrgorački most

