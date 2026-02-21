VIDEO / Potresno svjedočenje: "Za smrt sina sustav me kaznio sa 9.000 maraka, ukrali su od mrtvog djeteta"

„Osobno sam predao torbu policajcu Dupovcu. U njoj je bilo 10 maraka za Hamzin doručak. Kad ju je vratio, uzeli su tih 10 maraka iz djetetovog ruksaka. Nitko nije pokrenuo postupak da se vidi tko je otvorio Hamzinu torbu, tko je uzeo taj novac, odnio ga svom djetetu i rekao 'Ovo sam ukrao od mrtvog djeteta'“, rekao je vidno potresen otac.