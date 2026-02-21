"sarajevo bez straha"
VIDEO / Potresno svjedočenje: "Za smrt sina sustav me kaznio sa 9.000 maraka, ukrali su od mrtvog djeteta"
Očevi na čelu kolone u Sarajevu, jednom od tri grada BiH u kojem se ovu subotu održavaju prosvjedi protiv vlasti i korupcije poručili su: "Ubojice slobodno šeću zahvaljujući ovom sistemu, hvala mladosti što se borite".
Mladi su istaknuli da ih ne zanimaju političke podjele, već istina i odgovornost. Moto prosvjeda je "zajedništvo u tišini".
Potresno obraćanje oca stradalog dječaka: Iz ruksaka mrtvog djeteta su ukrali novac
Nizu svjedočanstava na demonstracijama mladih u Sarajevu pridružio se i Sead Marevac, otac desetogodišnjeg Hamze koji je 2012. godine tragično stradao pod točkovima kamiona u naselju Stup. Njegovo obraćanje, ispunjeno bolom i ogorčenjem prema pravosudnom i policijskom aparatu, dodatno je ogolilo osjećaj nepravde koji dijeli okupljena masa.
Najemotivniji i najšokantniji trenutak govora bio je opis navodnog odnosa policije prema dokazima i osobnim stvarima stradalog dječaka. Prisjetio se trenutka kada je preuzeo dječakov ruksak od tadašnjeg šefa Odjela za promet.
„Osobno sam predao torbu policajcu Dupovcu. U njoj je bilo 10 maraka za Hamzin doručak. Kad ju je vratio, uzeli su tih 10 maraka iz djetetovog ruksaka. Nitko nije pokrenuo postupak da se vidi tko je otvorio Hamzinu torbu, tko je uzeo taj novac, odnio ga svom djetetu i rekao 'Ovo sam ukrao od mrtvog djeteta'“, rekao je vidno potresen otac.
Pitanje ratnog invalida: Jesmo li se borili za ovakvu zemlju?
Tragedija obitelji Marevac nije završila samo gubitkom djeteta. Sustav ih je, tvrdi Sead, dodatno kaznio obvezujući ih da plate 9000 konvertibilnih maraka sudskih troškova za izgubljeni građanski postupak.
Kao ratni invalid, svoje obraćanje mladima zaključio je bolnim podsjećanjem na vlastitu žrtvu u obrani zemlje.
„Nemam više djece, moja 300-godišnja loza je uništena. Dva puta sam ranjen na Žuč brdu, branili smo vas, dali smo sebe. Jesmo li se borili za takvu državu i tako korumpirane vođe?“, upitao je Marevac na kraju, izazvavši burne reakcije podrške među demonstrantima.
Zahtjevi prosvjednika
Sudionici masovnih prosvjeda u Sarajevu, okupljeni pod sloganom „Srednjoškolci, studenti, građani, sindikati – ZA SARAJEVO BEZ STRAHA!“, objavili su službeni dokument koji se dijeli.
U dokumentu su taksativno navedeni zahtjevi upućeni institucijama vlasti u Kantonu Sarajevo. Traže se hitne ostavke, transparentna istraga o tramvajskoj nesreći, sloboda okupljanja te potpuna reorganizacija i spas javnog prijevoza.
U nastavku u cijelosti i bez intervencija prenosimo službene zahtjeve iz dokumenta:
Sloboda okupljanja i pravo na prosvjed
Institucije vlasti ne smiju ni na koji način ometati prosvjede niti vršiti bilo kakav pritisak na sudionike, uključujući podmukle metode medijskog linča, širenja laži i kleveta i slično. Znamo što radite – DOSTA JE!
Institucije moraju hitno prestati zastrašivati učenike, prosvjetne i druge školske radnike te im uskraćivati pravo na prosvjed – kao i svi drugi, i djeca i mladi imaju pravo misliti, govoriti i okupljati se. Isto vrijedi za SVE sudionike prosvjeda.
Istina i pravda
Istraga o tramvajskoj nesreći mora biti provedena u potpunosti i u razumnom roku (bez odgađanja i uobičajenog namjernog odugovlačenja), a nalazi moraju biti javno objavljeni.
Zbog ishitrenih i kontradiktornih izjava vještaka, vještačenje moraju provesti stručnjaci koji uživaju povjerenje i ugled u javnosti, uz prethodno utvrđivanje je li bilo ikakvih nedopuštenih intervencija na tramvaju u razdoblju nakon nesreće.
Tužiteljstvo mora hitno otvoriti istrage u sektoru javnog prijevoza i šire od ove nesreće. Ovo nije izolirani incident. Upravo je kriminalno uništavanje poduzeća, koje godinama prolazi nekažnjeno, stvorilo okolnosti za fatalnu nesreću.
Odgovornost
Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo mora biti sazvana u roku od sedam dana (poznajemo vaš Poslovnik – ne lažite!) – radi prihvaćanja ostavke sadašnje Vlade i izbora nove bez daljnjeg odgađanja.
Nova vlada mora biti NOVA – i po sastavu i po načinu rada. Jasno smo rekli: Uk ODLAZI! Šteta ODLAZI! Hota ODLAZI! Katica ODLAZI!
Sigurnost
Vlada Kantona Sarajevo mora pokrenuti opsežnu obnovu javnog prijevoza – ne samo infrastrukture, nego i uvjeta i sredstava za rad, kadrova te spektra usluga, u punoj suradnji sa Sindikatom GRAS-a i uz neposredno sudjelovanje građana.
Institucije vlasti u Kantonu moraju JKP GRAS-u staviti na raspolaganje sve što je potrebno kako bi se osigurao adekvatan prijevoz građana bez korištenja neispravnih i nepropisno održavanih vozila, do nabave novih.
Skupštini Kantona Sarajevo mora se podnositi jedinstveno godišnje izvješće o gradskom i prigradskom prijevozu, s informacijama o radu JKP GRAS-a i Centrotransa kao koncesionara za dio linija javnog prijevoza. Izvješće treba sadržavati iscrpne informacije ne samo o financijskom poslovanju, nego i o tome zadovoljava li kvaliteta javnog prijevoza potrebe stanovništva.
Otpis dugova JKP GRAS-u i prestanak uništavanja javnog prijevoza namjernim zapuštanjem, štetnim ugovorima i drugim kriminalnim radnjama, prepuštanjem linija privatnicima i nedovoljnim subvencijama (koje su sada najniže u regiji). Javni prijevoz ne smije biti urušen niti privatiziran.
Vlada i Skupština Kantona Sarajevo moraju osigurati siguran, pouzdan i kvalitetan javni prijevoz za sve dijelove Sarajeva, pristupačan (besplatan u zimskom razdoblju zbog onečišćenja zraka) i lako dostupan svima.
"Država je naša"
Partitokracija mora biti okončana – stranačko upravljanje javnim dobrima i infrastrukturom doslovno nas ubija. Mora se pokrenuti reorganizacija javnih poduzeća koja će vratiti neposrednu kontrolu građana nad njihovim radom, bez stranačkih posrednika, njihovih špekulacija i obmana.
POZIVAMO sve radnike i građane, a prije svega sindikate komunalnih poduzeća, prosvjetne i zdravstvene radnike i druge, da nam se pridruže u borbi za naše Sarajevo bez straha.
