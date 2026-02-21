Fico otvoreno zaprijetio Zelenskom: "Ako u ponedjeljak ne obnovi isporuke nafte..."

Slovački premijer Robert Fico zaprijetio je da će Bratislava obustaviti hitne isporuke električne energije Ukrajini ako Kijev do ponedjeljka ne obnovi tranzit nafte prema Slovačkoj, dodatno zaoštrivši napetosti između dviju zemalja.
Slovačke će obustaviti isporuku struje Ukrajini?
"Ako ukrajinski predsjednik u ponedjeljak ne obnovi isporuke nafte Slovačkoj, istoga ću dana zatražiti od nadležnih slovačkih kompanija da zaustave hitne isporuke električne energije Ukrajini“, poručio je Robert Fico.
Dodao je kako je Slovačka od početka rata pomagala Ukrajini — na njezinu se teritoriju, ističe, nalazi oko 180.000 Ukrajinaca, pruža humanitarnu pomoć i organizira zajedničke sjednice vlada — te tvrdi da Bratislava čini „znatno više od nekih drugih zemalja“.
Fico optužuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ne uvažava „mirovni pristup“ Slovačke i da se prema Bratislavi ponaša „zlonamjerno“ jer ne podupire rat. Navodi da je Ukrajina najprije obustavila protok plina prema Slovačkoj, što, kako tvrdi, uzrokuje štetu od 500 milijuna eura godišnje, a potom i isporuke nafte, čime su nastali dodatni gubici i logističke poteškoće.
IF THE UKRAINIAN PRESIDENT DOES NOT RESUME OIL SUPPLIES TO SLOVAKIA ON MONDAY, ON THAT SAME DAY I WILL ASK THE RELEVANT SLOVAK COMPANIES TO STOP EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLIES TO UKRAINE.— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 21, 2026
Since the beginning of the war, Slovakia has been helping Ukraine. Around 180,000…
Slovačko-ukrajinski odnosi kao "jednosmjerna karta"
„Ako Zapadu ne smeta što je plinovod Sjeverni tok dignut u zrak, Slovačka ne može prihvatiti da slovačko-ukrajinski odnosi budu jednosmjerna karta od koje koristi ima samo Ukrajina. Slovačka je ponosna i suverena država, a ja sam ponosan i suveren Slovak“, poručio je Fico. Najavio je da će, ako se isporuke nafte ne obnove, zatražiti od državne tvrtke SEPS obustavu hitnih isporuka električne energije Ukrajini. Tvrdi da su samo u siječnju 2026. takve isporuke, nužne za stabilizaciju ukrajinske elektroenergetske mreže, bile potrebne dvostruko više nego tijekom cijele 2025. godine.
Mađarska dan ranije blokirala zajam Ukrajini
U istom kontekstu Fico je opravdao i svoju odluku da Slovačka ne sudjeluje u najnovijem zajmu EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu. „S obzirom na neprihvatljivo ponašanje predsjednika Zelenskog prema Slovačkoj, koju tretira kao neprijateljsku zemlju, smatram potpuno ispravnim što sam odbio uključiti Slovačku Republiku u taj vojni zajam“, poručio je.
Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó ranije je objavio da Budimpešta blokira odobrenje zajma Europske unije od 90 milijardi eura za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte, čime su Mađarska i Slovačka zajednički pojačale pritisak na Kijev u energetskom i financijskom segmentu potpore.
