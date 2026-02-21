Fico otvoreno zaprijetio Zelenskom: "Ako u ponedjeljak ne obnovi isporuke nafte..."

„Ako Zapadu ne smeta što je plinovod Sjeverni tok dignut u zrak, Slovačka ne može prihvatiti da slovačko-ukrajinski odnosi budu jednosmjerna karta od koje koristi ima samo Ukrajina. Slovačka je ponosna i suverena država, a ja sam ponosan i suveren Slovak“, poručio je Fico. Najavio je da će, ako se isporuke nafte ne obnove, zatražiti od državne tvrtke SEPS obustavu hitnih isporuka električne energije Ukrajini. Tvrdi da su samo u siječnju 2026. takve isporuke, nužne za stabilizaciju ukrajinske elektroenergetske mreže, bile potrebne dvostruko više nego tijekom cijele 2025. godine.