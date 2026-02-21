FOTO / Oni štite Milanovića: Jedna od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga otvorila vrata vojarne

"Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga", rekao je brigadir Tihomir Zebec.
Oglas
Pripadnici Počasno-zaštitne bojne otvorili su u subotu vrata svoje vojarne. Posjetiteljima su se predstavili prikazom rada, uz obilazak i razgledavanje naoružanja i opreme.
Organizirane su i sportske radionice za djecu, radionice u streljani te prikazivanje promidžbenih filmova, piše tportal.
"Počasno-zaštitna bojna je specifična postrojba u Oružanim snagama jer ima jednu misiju: zaštitu predsjednika Republike Hrvatske i potporu Uredu predsjednika, zatim potporu Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane u obavljanju njihovih dužnosti."
"Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga", rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas