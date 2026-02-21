Oglas

Počasno-zaštitna bojna

FOTO / Oni štite Milanovića: Jedna od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga otvorila vrata vojarne

author
N1 Info
|
21. velj. 2026. 21:25
Počasno bojna
Josip Regovic/PIXSELL

"Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga", rekao je brigadir Tihomir Zebec.

Pripadnici Počasno-zaštitne bojne otvorili su u subotu vrata svoje vojarne. Posjetiteljima su se predstavili prikazom rada, uz obilazak i razgledavanje naoružanja i opreme.

Organizirane su i sportske radionice za djecu, radionice u streljani te prikazivanje promidžbenih filmova, piše tportal.

PZB
Josip Regovic/PIXSELL

"Počasno-zaštitna bojna je specifična postrojba u Oružanim snagama jer ima jednu misiju: zaštitu predsjednika Republike Hrvatske i potporu Uredu predsjednika, zatim potporu Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane u obavljanju njihovih dužnosti."

PZB
Josip Regovic/PIXSELL

"Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga", rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.

