VIDEO / "15 milijuna uvoza, 15 tisuća tona...": Ovako Đakić brani megafarmu pilića u Sisku

Dok se u Zagrebu održavaju prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih kompleksa farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, iza čega stoji kapital iz Ukrajine, društvenim mrežama širi se video predsjednika HVIDRA-e i HDZ-ovca Josipa Đakića kako na saborskom okruglom stolu “Okolišne i društvene posljedice planirane gradnje peradarskih megafarmi”, koji se održao u utorak, staje u obranu investitora.
“Mislim da bi neke županije bile sretne da imaju ponudu ovakvih investicija”, kazao je u svom izlaganju, među ostalim, Đakić, čiju snimku prenosi Facebook stranica “Sisak24”. “Smatram da zapuštena i ratom stradala područja zaslužuju defintivno izgradnju, obnovu i napredak i ne treba ih ostaviti puste samo zbog zdrave prirode i zdravog zraka”, dodao je.
“Zakoni postoje, pravilnici postoje, službe postoje neka rade svi svoj posao. Ovo mislim da je projekt koji bi Hrvatsku napravio izvoznom zemlju u proizvodnji i peradarstvom, a ne sada nedostatnom s 15 milijuna uvoza godišnje. Mislim 15 milijuna uvoza. 15 tisuća tona”, kazao je na kraju Đakić pomalo gubeći se u brojevima, piše Telegram.
Zahtjevi inicijativa
Podsjetimo, Zelena akcija, Prijatelji životinja te građanske inicijative “Siščani ne žele biti Smetlišćani” i “Sunjani ne žele biti smuljani” protive se gradnji farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska, poručujući da su protiv megaprojekta koji može uništiti cijelu županiju te da žele zaštitu ljudi, okoliša i životinja.
Inicijative imaju nekoliko zahtjeva. Prvi je obustava svih postupaka procjene utjecaja na okoliš kako bi se provela integralna ukupna procjena svih projekata koji su dio „vertikalno integriranog sustava proizvodnje i obrade“.
Drugi je revizija svih dosad izdanih pozitivnih Rješenja o procjenama utjecaja zahvata na okoliš. Također, traže i reviziju svih Rješenja da procjena prihvatljivosti za ekološku mrežu nije potrebna.
‘Neprihvatljivi projekti’
Četvrti zahtjev je provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš koja bi obuhvatila cijelo područje planirane intervencije kako bi se procijenio kumulativni utjecaj na okoliš, ekološku mrežu, ljudsko zdravlje i ekonomiju.
Peti je obustava svake podrške države i drugih vlasti ovim projektima, a šesti zahtjev je usvajanje nacionalne odluke koja bi ovakve projekte klasificirala kao neprihvatljive.
