Oglas

"GURNUT ĆEMO EU U TOM SMJERU"

Ni Grci mlađi od 15 godina neće smjeti na društvene mreže

author
Hina
|
08. tra. 2026. 12:21
PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Grčka će od 1. siječnja 2027. zabraniti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, rekao je u srijedu premijer Kiriakos Micotakis, navodeći rastuću anksioznost, probleme sa spavanjem i ovisnički dizajn online platformi.

Oglas

U video poruci upućenoj mladima, Micotakis je rekao da djeca koja provode duge sate ispred ekrana ne dopuštaju svom umu da se odmori i suočeni su sa sve većim pritiskom stalnih usporedbi i online komentara.

Grčki premijer rekao je da je razgovarao s mnogim roditeljima koji su izvijestili da njihova djeca ne spavaju dobro, lako postaju anksiozni i provode mnogo sati na svojim telefonima.

Anketa ALCO-a objavljena u veljači pokazala je da oko 80 posto ispitanika odobrava zabranu. Grčka vlada već je zabranila mobilne telefone u školama i postavila platforme za roditeljski nadzor kako bi ograničila vrijeme tinejdžera pred ekranima, prenosi Reuters.

"Grčka će biti među prvim zemljama koje će poduzeti takvu inicijativu“, rekao je Micotakis. „Međutim, siguran sam da neće biti i posljednja. Naš je cilj gurnuti i Europsku uniju u tom smjeru.“

Slovenija, Velika Britanija, Austrija i Španjolska također su izjavile da rade na sličnim zabranama nakon što je Australija prošle godine postala prva zemlja na svijetu koja je blokirala pristup društvenim medijima djeci mlađoj od 16 godina.

Teme
eu grčka djeca djeca na internetu društvene mreže društvene mreže i djeca zabrana društvenih mreža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ