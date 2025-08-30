Hrvatska još traga za 1744 nestale osobe: "To je za obitelji ogroman teret"

"Osobe su ubijene negdje drugdje i bačene na primarne lokacije nakon čega su prebačeni na aktivno odlagalište otpada da bi se na njih nastavio dovoziti građevinski i drugi otpad, i tako više od 30 godina. Odlagalište je dva puta sanirano što nam dodatno otežava proces traganja. Na dubini od 17 metara i nakon odbačenih sto tisuća kubika otpada na površini od 40 'kvadrata' pronašli smo oko 400 koštanih fragmenata", izvijestio je ministar. Dodao je i da se intenzivno radi na nizu lokacija i traži nestale, "i nikada neće stati tražiti".