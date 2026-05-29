Velika Gorica
Noćna intervencija: Gorio kontejner uz stambenu zgradu, u potpunosti uništen Lamborghini
Velikogorički vatrogasci noćas su imali pune ruke posla. U 2:55 sati dobili su dojavu o otvorenom plamenu. Gorio je kontejner u blizini stambene zgrade u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada.
"Izašli smo na intervenciju s dva vozila i devet vatrogasaca. Kontejner je gorio uz zgradu, pa je vanjski dio zgrade oštećen s prednje i bočne strane od dima, bila je velika količina dima jer je gorjela plastika.
Također, jedno vozilo je izgorjelo, a tri vozila su oštećena od dima", kazao je Ivica Maceković, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice, piše VGdanas.
U potpunosti je izgorio skupocjeni Lamborghini. Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a razlozi izbijanja požara bit će poznati nakon policijskog očevida.
