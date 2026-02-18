Novi potres zatresao Dalmaciju

EMSC

Večeras u 21 sati i 48 minuta zabilježen je potres magnitude 3,5 na području u blizini Metkovića, pokazuju podaci aplikacije za praćenje potresa.

Prema dostupnim informacijama, epicentar je lociran na koordinatama 42.9743°N, 17.5672°E, oko 11 kilometara jugo-jugozapadno od Metkovića, odnosno približno 45 kilometara jugo-jugozapadno od Mostara (BiH). Procijenjena dubina potresa iznosi oko 6 kilometara.

Ubrzo nakon podrhtavanja tla, korisnici su počeli komentirati.

"Lipo zaljuljalo - Metković."