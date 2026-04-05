Obuljen Koržinek: Dirnuti smo što smo se uspjeli vratiti u katedralu

Hina
05. tra. 2026. 15:23
03.04.2026., Zagreb - Radovi na zagrebačkoj katedrali
Radovi na zagrebačkoj katedrali | Luka Antunac/PIXSELL

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izrazila je u nedjelju zadovoljstvo što je obnova zagrebačke katedrale došla do faze da se u njoj mogu slaviti svete mise, istaknuvši da je nakon potresa ukupno obnovljeno 140 crkava.

"Dirnuti smo što smo se uspjeli vratiti u katedralu, moji kolege i Ministarstvo preuzeli su odgovornost za obnovu svih crkava; jedna za drugom skoro su se sve otvorile, ostalo ih je još sedam do osam najsloženijih na kojima se radi”, izjavila je Nina Obuljen Koržinek nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

"Veseli me da se mogu održavati mise u katedrali, naravno radovi će trajati još nekoliko godina”, dodala je.

Nakon potresa, kako je navela, obnovljeno je ukupno 140 crkava. Ministrica Obuljen Koržinek čestitala je svim građanima Uskrs i zaželjela im da ga provedu u miru sa svojim obiteljima.

