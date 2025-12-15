Oglas

press u saboru

Oporba protiv Bačićevih zakona: "Spremni smo za referendum! Građani će srušiti ovaj zakon"

author
N1 Info
|
15. pro. 2025. 10:47
Dalija Orešković, Sandra Benčić...
N1/Nataša Božić Šarić

Zastupnici Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković održali su danas u Saboru konferenciju za medije s temom „Zaustavimo zakon o prostornoj devastaciji“.

Oglas

Uoči najavljenog glasanja u Saboru o Bačićevim zakonima, dio oporbe održao je u Saboru press konferenciju kako bi poručili javnosti da im je nakana - "zaustaviti zakon o prostornoj devastaciji". Traže povlačenje zakona.

Benčić: Učinit ćemo sve da se zakoni sruše

"Učinit ćemo sve da se ti zakoni sruše. Učinit ćemo to i institucionalno i u suradnji s građanima", kazala je Sandra Benčić.

"Svi ovdje prisutni tražit ćemo ocjenu ustavnosti od Ustavnog suda. Ako se to ne dogodi u primjerenom roku, spremni smo ići u mobilizaciju građana, dogodit će se to da će građani srušiti ovaj zakon!", kazala je.

Hajdaš Dončić: Spremni smo za referendum!

"Spremni smo za referendum!", dodao je Hajdaš Dončić.

Podsjetimo, tri zakona ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, izazvala su žestoko protivljenje saborske oporbe.

Oporba tvrdi da je riječ o HDZ-ovoj privatizaciji 2.0., da idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana. Iz HDZ-a pak poručuju da se zaštita prostora diže na višu razinu te se povećava kvaliteta građenja.

Teme
Bačićevi zakoni Oporba Prostorno uređenje Referendum Sabor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ