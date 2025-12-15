Oporba protiv Bačićevih zakona: "Spremni smo za referendum! Građani će srušiti ovaj zakon"

Zastupnici Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković održali su danas u Saboru konferenciju za medije s temom „Zaustavimo zakon o prostornoj devastaciji“.
Oglas
Uoči najavljenog glasanja u Saboru o Bačićevim zakonima, dio oporbe održao je u Saboru press konferenciju kako bi poručili javnosti da im je nakana - "zaustaviti zakon o prostornoj devastaciji". Traže povlačenje zakona.
Benčić: Učinit ćemo sve da se zakoni sruše
"Učinit ćemo sve da se ti zakoni sruše. Učinit ćemo to i institucionalno i u suradnji s građanima", kazala je Sandra Benčić.
"Svi ovdje prisutni tražit ćemo ocjenu ustavnosti od Ustavnog suda. Ako se to ne dogodi u primjerenom roku, spremni smo ići u mobilizaciju građana, dogodit će se to da će građani srušiti ovaj zakon!", kazala je.
Hajdaš Dončić: Spremni smo za referendum!
"Spremni smo za referendum!", dodao je Hajdaš Dončić.
Podsjetimo, tri zakona ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, izazvala su žestoko protivljenje saborske oporbe.
Oporba tvrdi da je riječ o HDZ-ovoj privatizaciji 2.0., da idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana. Iz HDZ-a pak poručuju da se zaštita prostora diže na višu razinu te se povećava kvaliteta građenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas