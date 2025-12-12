Ovo su tri najproblematičnije točke Bačićevog najspornijeg zakona

U zakonu stoji da tamo gdje lokalna samouprava u roku od sedam godina neće donijeti prostorne planove nove generacije, te u roku od tri godine urbanističke planove uređenja, investitor može pokucati na vrata kabineta resornog ministra. Ministarstvo potom može donijeti urbanistički plan i omogućiti investitoru gradnju te izvlaštenje ostalih 49 posto vlasnika s njihovih parcela. Vlasnici bi bili obeštećeni ili bi dobili zamjensko zemljište, no u nejasnoj zakonskoj odredbi stoji da bi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tom slučaju bila obveza lokalne samouprave.