Tri osobe

Osječki KBC se oglasio o ozlijeđenim osobama koje su nastradale u sudaru tri vozila

Hina
03. pro. 2025. 14:01
02.10.2025., Sibenik - Vozilo Hitne medicinske pomoci naintervenciji. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osječki Klinički bolnički centar (KBC) zaprimio je tri teško ozlijeđene osobe nastradale u sudaru tri vozila, koji se u srijedu ujutro dogodio u Vukovarskoj ulici u Osijeku, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo KBC-a.

U Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimljene su tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama pa slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje, ističe Ravnateljstvo.

Dojavu o prometnoj nesreći policija je zaprimila oko 7,20 sati, a sve okolnosti i uzroci prometne nesreće utvrdit će se očevidom, izvijestila je osječko-baranjska Policijska uprava.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

