Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osječki Klinički bolnički centar (KBC) zaprimio je tri teško ozlijeđene osobe nastradale u sudaru tri vozila, koji se u srijedu ujutro dogodio u Vukovarskoj ulici u Osijeku, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo KBC-a.

Podijeli

Oglas

U Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimljene su tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama pa slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje, ističe Ravnateljstvo.

Dojavu o prometnoj nesreći policija je zaprimila oko 7,20 sati, a sve okolnosti i uzroci prometne nesreće utvrdit će se očevidom, izvijestila je osječko-baranjska Policijska uprava.