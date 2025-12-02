prozvana "četničkom"
Zastava s lubanjom na prosvjedu protiv fašizma: "Simbol upozorenja za vladu da obrati pozornost na narod"
Nedavni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" održan u nedjelju izazvao je političke kontroverze u Hrvatskoj, a pojedinci su izjavili da su na njemu viđene četničke zastave s mrtvačkom glavom. O čemu je zapravo riječ saznaje Viktorija Kristić.
Crna zastava s mrtvačkom glavom privukla je pažnju nakon antifašističkog prosjveda "Ujedinjeni protiv fašizma" održanog ove nedjelje u četiri grada.
Krivo protumačena kao četnička, ova zastava veže se uz japansku magu One Piece. Priču o piratima koji se suprotstavljaju korumpiranim i represivnim vladarima. Ova manga drži rekord za najviše primjeraka objavljenih u istoj seriji stripova od strane jednog autora, s 500 milijuna primjeraka tiskanih diljem svijeta.
"Mislim da je središnja ideja One Piece-a to da se uvijek treba boriti za svoj san, svoja uvjerenja i također dosta sam primjetila da autor koristi tu ideju da na mladima svijet ostaje, treba vjerovati u snove mladih, a ne ih ignorirati", kazala je Rita Vukušić.
Obožavatelji mange kažu, zastava je samo zastava.
"Njihova zastava samo znači to da su oni pirati i da se žele boriti protiv tih zločestnih ljudi koji ih tlače i koji im ne dopuštaju da se izražavaju na način koji žele i samo žele ziniti svoj život i da im bude dobro. Ta zastava nije nikakav simbol mržnje", poručuje Vukušić.
Svoju je popularnost dobila na prosvjedima generacije Z održanima diljem Azije.
Simbol upozorenja za vladu da obrati pozornost na narod
To je simbol upozorenja za vladu, kako bi morali obratiti pozornost na svoj narod. Mnogi Indonežani ističu zastavu iz One Piecea jer žele da ih vlada sasluša. Na kraju dana, ljudi se nadaju da će vlada riješiti tekuće probleme i sve što još postoji", rekao je muralist Kemas Muhammad Firdaus.
Povjesničar Hrvoje Klasić potvrđuje, zastava nema veze sa četnicima.
Međutim, naravno, kad stavite takav naslov i kad stavite fotografiju koja je onako da ju ne možete točno procijeniti, onda će ljudi klikat na nju i reći, au, vidite kako je. Dakle, doista su i četnici imali crnu zastavu sa mrtvačkom glavom. Svi koji dolaze na antifašističke proteste u Hrvatskoj, jasno znaju da četnicima nije mjesto na takvim protestima, da četničkim zastavama nije mjesto na takvim protestima
Čitatelji kažu, u serijalu nema ideologija - samo preneseno značenje, ali sigurno ne nasilnog i mrzilačkog tipa već borba za bolji svijet.
