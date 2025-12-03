Četiri uređaja u kući koja tiho nabijaju ogroman račun za struju

Iako se koriste povremeno, štednjaci i pećnice troše veliku količinu energije svaki put kada rade, posebno na višim temperaturama ili tijekom dugog pečenja. Stručnjaci za energetiku navode da pećnica prosječno troši između 2 i 2,5 kW na sat, što je primjetno više od većine drugih kuhinjskih uređaja. Potrošnja dodatno raste ako se pećnica često otvara tijekom pečenja ili ako nije dobro održavana. Jednostavne navike, poput korištenja ventilatorskog pečenja, pečenja na nižim temperaturama i pripreme više jela odjednom, mogu značajno smanjiti potrošnju struje, posebno u zimskim mjesecima kada se pećnica koristi češće.