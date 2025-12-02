Zaboravite tuš – stiže perilica za ljude, pogledajte cijenu

Na ovogodišnjoj svjetskoj izložbi (Expo) u Osaki posebnu pažnju privukla je futuristička kapsula japanskog tehnološkog proizvođača Science – perilica ne za odjeću, već za ljude.
Oglas
Na prvi pogled, uređaj izgleda kao kapsula iz znanstveno-fantastičnog filma. Inspiraciju za ovaj projekt predsjednik tvrtke Science pronašao je još kao dijete 1970. godine, kada je na tadašnjoj Expu vidio sličan uređaj.
Cijeli proces “pranja” traje samo 15 minuta, a korisnici se uopće ne moraju kretati, prenosi Fenix magazin.
Tijekom tog vremena:
- tijelo se automatski čisti
- senzori mjere vitalne funkcije
- reproducira se umirujuća glazba
- prikazuju se vizualni efekti za duboku relaksaciju
Iako nema klasičnog “centrifugiranja”, ugrađena sušilica osigurava da se korisnik ne mora brisati ručnikom.
Visoka cijena i ograničena dostupnost
Cijena ove inovacije iznosi oko 333.000 eura, a planira se proizvesti samo 50 komada. Jedan od prvih uređaja već je prodan japanskom hotelu, gdje će gosti moći isprobati ovu neobičnu vrstu higijenske usluge.
Testiranje i planovi
Još uvijek nije poznato kada će početi službena prodaja, no krajem prosinca 2025. godine zainteresirani će moći testirati uređaj u jednom elektroničkom dućanu u Ikebukuru, koji je također naručio svoj primjerak.
Ova "perilica za ljude“ spaja higijenu, zdravlje i wellness, i to na način koji bi uskoro mogao promijeniti način na koji razmišljamo o svakodnevnoj njezi tijela.
Kako perilica izgleda možete pogledati OVDJE
PROČITAJTE VIŠE:
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas