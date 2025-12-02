Oglas

NOVO DOBA HIGIJENE

Zaboravite tuš – stiže perilica za ljude, pogledajte cijenu

N1 Info
02. pro. 2025. 08:52
Na ovogodišnjoj svjetskoj izložbi (Expo) u Osaki posebnu pažnju privukla je futuristička kapsula japanskog tehnološkog proizvođača Science – perilica ne za odjeću, već za ljude.

Na prvi pogled, uređaj izgleda kao kapsula iz znanstveno-fantastičnog filma. Inspiraciju za ovaj projekt predsjednik tvrtke Science pronašao je još kao dijete 1970. godine, kada je na tadašnjoj Expu vidio sličan uređaj.

Cijeli proces “pranja” traje samo 15 minuta, a korisnici se uopće ne moraju kretati, prenosi Fenix magazin.

Tijekom tog vremena:

  • tijelo se automatski čisti
  • senzori mjere vitalne funkcije
  • reproducira se umirujuća glazba
  • prikazuju se vizualni efekti za duboku relaksaciju

Iako nema klasičnog “centrifugiranja”, ugrađena sušilica osigurava da se korisnik ne mora brisati ručnikom.

Visoka cijena i ograničena dostupnost

Cijena ove inovacije iznosi oko 333.000 eura, a planira se proizvesti samo 50 komada. Jedan od prvih uređaja već je prodan japanskom hotelu, gdje će gosti moći isprobati ovu neobičnu vrstu higijenske usluge.

Testiranje i planovi

Još uvijek nije poznato kada će početi službena prodaja, no krajem prosinca 2025. godine zainteresirani će moći testirati uređaj u jednom elektroničkom dućanu u Ikebukuru, koji je također naručio svoj primjerak.

Ova "perilica za ljude“ spaja higijenu, zdravlje i wellness, i to na način koji bi uskoro mogao promijeniti način na koji razmišljamo o svakodnevnoj njezi tijela.

Kako perilica izgleda možete pogledati OVDJE

